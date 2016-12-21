Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая признала свою вину в разводе

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Телеведущая Ольга Бузова устала молчать, поэтому решила раскрыть детали из своей личной жизни, связанные с разводом с супругом - футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам ведущей телепроекта "Дом-2", она во всем виновата сама.Примечательной особенностью свежего интервью Бузовой является то обстоятельство, что она целиком и полностью оградилась от конкретики, перейдя лишь на общие фразы. Впрочем, поклонникам это не помешало сделать выводы. "Я могла представить все, что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию. В то же время колоссальная переоценка ценностей уже случилась. Появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ", - откровенно поведала девушка.Ольга не стала скрывать, что после того, как ее семейные трудности стали обсуждаться везде и всюду, у нее появилось желание спрятаться. Именно тогда популярная ведущая поняла, что о своем личном счастье стоило молчать с самого начала. "Все, что со мной произошло, - это опыт. И я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем", - отметила Бузова. Ольга сообщила, что теперь стала "менее открытым человеком".Что касается конкретных причин, побудивших пару пойти на расставание, то здесь Бузова и вовсе пошла на расплывчатые формулировки. "Настоящая любовь и заключается в том, что ты готов принимать человека со всеми его проблемами: его болью, ошибками, неудачами. И когда люди, за которых ты готов был идти на амбразуру, любил, был предан, уходят не сказав ни слова…Это нож в спину", - добавила телезвезда и новоиспеченная певица.В целом же, можно констатировать, что Ольге удалось за короткий промежуток времени избавиться от негативных мыслей, настроив себя на позитивный лад, когда речь заходит о будущем. Она искренне надеется, что позади останутся все проблемы, а дальше у нее начнется светлая полоса в жизни.

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