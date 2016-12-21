Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 21 декабря: скандальные новости и сплетни от участников

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Телепроект "Дом-2" на регулярной основе будоражит сердца поклонников в виду большого числа событий, которые на нем происходят. На сегодняшний день, 21 декабря, актуальны следующие новости: Элен Камирен предалась размышлениям о пользе нахождения в образе "плохой девочки". Марина Мексика согласилась на проведение пластической операции, а именно ринопластики.Чуть больше года прошло с того момента, когда Андрей Чуев пообещал финалистам конкурса "Человек года" построить для них собственное жилье. Мало кто тогда поверил парню, но с течением времени ситуация менялась. Иногда казалось, что Чуев точно не справиться, потому что он раз за разом одалживал деньги у коллег, но после того, как Константин Иванов решил оказать солидную финансовую помощь Андрею, стало понятно, что мужчина должен справиться. Более того, по словам Иванова, Чуев каждый месяц выплачивает ему по четыре процента с двух миллионов рублей, что он взял в долг.Несколько дней назад поклонники телепроекта стали свидетелями перепалки между Андреем Чуевым и Ильей Яббаровым в социальной сети. Тогда Андрей в жесткой форме обвинил своего некогда друга в черством отношении к своей семье, рассказав, что тот не платит алименты и в принципе не проявляет внимание своему ребенку. Теперь же стало известно, что Илья, приняв подобную критику к сведению, попытался было навестить свою дочь, которую не видел уже три года. Впрочем, его супруга так и не пустила на порог своего дома, а переговоры с нерадивым отцом вела ее сестра.Марина Мексика согласилась на ринопластику. "Вы все прекрасно знаете моё отношение к хирургическому вмешательству! Что плохого в том, что девушка хочет себя усовершенствовать? И это не значит, что она считает себя страшной или ещё какой-то там! К чему я это все? Да к тому, что у меня завтра операция на носик . Вы представить себе не можете как я рада, долго искала хирурга, так как понимала всю серьёзность ситуации и вот нашла. Мне рассказывали о нем знакомые, которые ранее работали с ним, абсолютно все довольны исходом операции. Пообщавшись лично, увидев работы до и после поняла, что Гайа Павлович тот, которому и я могу доверить своё лицо! Я не боюсь ложиться под нож, уж тем более к Гайку, я всегда любила перемены, тем более это была моя мечта с 7 класса, не знаю почему но уже в школе я задумывалась о таких вещах. Не могу сказать, что на этом остановлюсь! Нереально переживаю и уже хочу скорее увидеть себя новую!" - поведала девушка.Элина Камирен выделила основные плюсы нахождения в образе так называемой "плохой девочки". "Хорошо быть «плохой» девочкой. Можно валить все на скверный характер - и окружающие с этим смирятся . Не обязательно улыбаться и «производить впечатление». Можно плохо выглядеть - и от этого не чувствовать себя несчастной. Потому что для того, чтобы выглядеть хорошо - достаточно будет изменить выражение лица. Можно признавать свои ошибки, но не признавать себя побежденной. Можно расплакаться в присутствии мужчины - из-за этого самого мужчины. И при этом он ни за что не узнает, что это он причина. Можно не заморачиваться «как это будет выглядеть» или «что подумают окружающие». Просто не иметь подобной привычки - и все . Можно четко знать, что тебе доставляет удовольствие в жизни, и ничуть этого не стесняться. При этом можно быть красивой женщиной, верной подругой, нежной любовницей, любящей матерью и ответственным работником. Одновременно", - поделилась со своими поклонниками Элина.

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