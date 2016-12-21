Новости шоу-бизнеса сегодня, 21 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 21.12.2016

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Последние новости российского сегмента шоу-бизнеса сообщают на сегодняшний день, 21 декабря 2016 года, о следующей череде событий из личной жизни знаменитостей: Ольга Бузова получила свою первую музыкальную награду. Супруг Елены Ваенги угодил в реанимацию из-за осложнений гриппа. Вера Брежнева рассказала о секретном методе поддержания стройности.Известная телеведущая Ольга Бузова, которая с недавних пор еще и пробует свои силы в качестве исполнительницы, получила первую музыкальную награду. Конечно же, речь идет о ее хите "Под звуки поцелуев", который является пока единственной песней, записанной ведущей телепроекта "Дом-2". Не успела девушка записать эту композицию, как она сразу же, что называется, "выстрелила". Поклонники в спешном порядке пытались заполучить ее в свой смартфон, что привело трек на первые строчки различных рейтингов. Безусловно, подобная активность пользователей не осталась незамеченной со стороны организаторов звездных премий, которые отметили Бузову за ее труды наградой "Прорыв года" по версии канала Fashion TV."Мне безумно приятно получать награду, связанную с моей новой деятельностью, как певицы", - поведала Ольга, которая ранее признавалась, что сделает большую ставку на карьеру исполнительницы. Также она добавила, что все свои текущие триумфы посвящает поклонникам, которые непременно поддерживают ее в трудные минуты жизни. Вероятнее всего, девушка в первую очередь имела в виду развод с супругом Дмитрием Тарасовым и интимный скандал, связанный с публикацией ее личной переписки и откровенных фотографий.Эпидемия гриппа в текущем году пришла в Россию несколько раньше, чем в прошлом. Специалисты не могут назвать точные причины этому, а лишь отмечают, что россиянам нужно готовиться к основной волне эпидемии в начале 2017 года. Тем временем, российские звезды не являются исключением и также заболевают. Не так давно слег с повышенной температурой Дима Билан, после него - заболела Ольга Бузова. Теперь же обострение случилось у Елены Ваенги, которая страдает от ларингита. Но больше всего пострадал ее муж Роман Садырбаев, который оказался в реанимации из-за развития болезни в худшую сторону.Об испытании, которое выпало на долю ее семьи, Елена сообщила поклонникам в своем микроблоге. «День сложный. Ромочка аж в реанимации. Грипп. Слава богу, ребенка «пронесло». Жалко Ромика. Ну, буду ждать, «передачки» носить. Очень грустно быть самой болеющей дома, когда он в палате», - написала певица. Примечательно, что недавно сама Ваенга получила "в подарок" осложнение на связках, что вынудило врачей запретить артистке петь до Нового года, чтобы не довести ситуацию до хирургического вмешательства.За фигурой певицы Веры Брежневой пристально следят поклонники уже несколько лет. Причиной для этого служит та стройность, которую исполнительнице удается поддерживать. Конечно же, в этой связи возникают вполне резонные вопросы по поводу того, на какие жертвы идет Брежнева, чтобы сохранить легкость и безупречность своих форм. Услышав просьбы фанатов, Вера решила поделиться секретами, которые позволяют ей сохранять столь выдающиеся параметры. Дело в том, что звезда уверена в следующем тезисе: стройность - это не худоба. Ее идеальный вес составляет 53 килограмма при росте 170 сантиметров."Три кита - это питание, спорт и массаж. Они всегда помогают мне оставаться стройной. Сохранять мои пропорции, нравиться себе. Да, после 30-ти метаболизм замедляется, и работать над собой становится немного сложнее. Поэтому питание - строже, спорт - только то, что дает мне гибкость, здоровье, рельеф. Ну а массаж - это помощь коже", - поделилась своим рецептом сохранения красоты и стройности тела Брежнева.

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