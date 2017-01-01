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Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017

Россия сегодня 2016, новости 1 января 2017: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 01.01.2017
Последние новости России, актуальные на сегодняшний день, 1 января 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: отечественным чиновникам повысили возраст выхода на пенсию. Президент страны Владимир Путин раскрыл секрет о том, как стать волшебником. Премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал в наступившем году любви и согласия.

Новости России сегодня, 01.01.2017: чиновникам повысили пенсионный возраст

Российские чиновники начнут выходить на пенсию позже - с 1 января 2017 года начинается постепенное повышение пенсионного возраста для чиновников.

Сообщается, что согласно принятому закону, возраст выхода на пенсию будет повышаться ежегодно на полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2032 году.

Отметим, что под действие новых норм подпадают государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, а также лица, на постоянной основе занимающие государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности.

Помимо этого, до 65 лет повышается разрешенный возраст пребывания на государственной гражданской службе.

Россия сегодня 2017, новости 1 января: Путин о том, как стать волшебником

Глава российского государства Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении поделился секретом, как можно стать волшебником.

Президент России отметил, что все с трепетом и волнением ждут боя курантов Кремля и чувствуют, как приближается будущее. А такое, как отметил лидер РФ, бывает только в такие минуты, в этот чудесный праздник, у которого есть и свои секреты. По словам президента, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником.

Для того чтобы стать волшебником, необходимо просто с любовью и благодарностью относиться к родителям и близким, заботиться о родных, с уважением относиться к коллегам по работе, беречь дружбу.

Кроме того, нужно защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в поддержке.

«Вот и весь секрет», - признался глава российского государства.

Новости России сейчас: Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии.

Несмотря на зимнюю погоду, Новый год - это всегда очень теплый и уютный праздник, начал свое поздравление премьер. "В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", - поведал Медведев.

Глава правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.


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