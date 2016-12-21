Последние новости России сегодня, 21 декабря: обзор свежих событий сегодняшнего дня, 21.12.2016

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Самые последние новости России, актуальные на сегодняшний день, 21 декабря 2016 года, информируют о следующих наиболее резонансных событиях: стало известно, каким образом москвичей огородят от террористов на грузовиках. Владимир Путин потребовал усилить контроль за спиртосодержащей продукцией. Минобороны возродило легендарный танковый полк времен ВОВ.Начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко рассказал о дополнительных мерах безопасности на новогодних праздничных гуляниях. Он заявил, что площадки для различных мероприятий будут ограждены грузовиками."Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки", - пояснил решение ведомства Виктор Коваленко.По его словам, крупные площадки должны быть защищены от возможного въезда грузовиков в толпу. "Мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность", - заявил начальник управления."Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. И для того, чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке", - пояснил сотрудник ведомства.Заявление Виктора Коваленко связано с террористическими актами с применением большегрузного транспорта. Вечером 19 декабря 2016 года грузовик задавил людей на рождественском базаре в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 48 были доставлены в больницу. Ответственность за теракт взяло не себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России).Позднее в грузовике обнаружили тело гражданина Польши. Руководитель автокомпании из Гданьска, которой принадлежал большегруз, Ариэль Журавский заявил, что за рулем должен был находиться его двоюродный брат, который обладает 15-летним стажем вождения. При этом он подчеркнул, что его родственник перестал выходить на связь с 16:00 19 декабря.Похожая, но более масштабная трагедия произошла летом в Ницце. Террорист на грузовике въехал в толпу людей на Английской набережной, где проводились мероприятия ко Дню взятия Бастилии. В результате теракта погибли 86 человек, пострадали более 430. Ответственность за происшествие также взяли на себя члены террористической группировки.Президент России Владимир Путин потребовал усилить ответственность за нарушения в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ужесточить правила по ее производству и розничной торговли. Среди поручений главы государства также значится введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, которая производится и продается на территории России.Поручения отданы правительству РФ. Предложения должны быть подготовлены до 31 марта, уточнила пресс-служба Кремля. Кроме того, кабмин должен разработать и предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогатный алкоголь.В этой связи нужно уточнить, что поручения последовали после трагедии в Иркутске, где жертвами массового отравления средством для очистки ванн «Боярышник» стал уже 61 человек. Ранее с призывом запретить продажу настойки «Боярышник» выступил премьер Дмитрий Медведев.В Московской области был сформирован полк, который стал преемником легендарного танкового соединения времен Великой Отечественной войны. Сегодня стали известны детали.Новый полк должен усилить состав 1-й гвардейской армии Западного военного округа, на вооружение он получил модернизированные танки Т-72БЗ, а также современные средства связи, разведки, ПВО и инженерного обеспечения.Подразделение получит боевое знамя и награды 1-й гвардейской танковой бригады, которая в годы Великой Отечественной войны была самым результативным танковым отрядом. Экипажи танков применили тактику засад тяжелой бронетехники и в 1941 году впервые в танковых войсках получили гвардейское звание.Танкисты бригады сражались за Москву и на Курской дуге. 29 бойцов бригады стали Героями Советского Союза, а двум из них звание Героя присваивалось дважды.

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