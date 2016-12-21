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Последние новости России сегодня, 21 декабря: обзор свежих событий сегодняшнего дня, 21.12.2016

Последние новости России сегодня, 21 декабря: обзор свежих событий сегодняшнего дня, 21.12.2016
Самые последние новости России, актуальные на сегодняшний день, 21 декабря 2016 года, информируют о следующих наиболее резонансных событиях: стало известно, каким образом москвичей огородят от террористов на грузовиках. Владимир Путин потребовал усилить контроль за спиртосодержащей продукцией. Минобороны возродило легендарный танковый полк времен ВОВ.

Новости России сейчас: москвичей защитят от боевиков на грузовиках

Начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко рассказал о дополнительных мерах безопасности на новогодних праздничных гуляниях. Он заявил, что площадки для различных мероприятий будут ограждены грузовиками.

"Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки", - пояснил решение ведомства Виктор Коваленко.

По его словам, крупные площадки должны быть защищены от возможного въезда грузовиков в толпу. "Мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность", - заявил начальник управления.

"Будет выставляться большегрузный транспорт для того, чтобы перекрыть крупные развязки. И для того, чтобы дети безопасно проехали и могли порадоваться всероссийской елке", - пояснил сотрудник ведомства.

Заявление Виктора Коваленко связано с террористическими актами с применением большегрузного транспорта. Вечером 19 декабря 2016 года грузовик задавил людей на рождественском базаре в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 48 были доставлены в больницу. Ответственность за теракт взяло не себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России).

Позднее в грузовике обнаружили тело гражданина Польши. Руководитель автокомпании из Гданьска, которой принадлежал большегруз, Ариэль Журавский заявил, что за рулем должен был находиться его двоюродный брат, который обладает 15-летним стажем вождения. При этом он подчеркнул, что его родственник перестал выходить на связь с 16:00 19 декабря.

Похожая, но более масштабная трагедия произошла летом в Ницце. Террорист на грузовике въехал в толпу людей на Английской набережной, где проводились мероприятия ко Дню взятия Бастилии. В результате теракта погибли 86 человек, пострадали более 430. Ответственность за происшествие также взяли на себя члены террористической группировки.

Последние новости России: Путин требует усилить контроль за спиртным

Президент России Владимир Путин потребовал усилить ответственность за нарушения в сфере производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ужесточить правила по ее производству и розничной торговли. Среди поручений главы государства также значится введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, которая производится и продается на территории России.

Поручения отданы правительству РФ. Предложения должны быть подготовлены до 31 марта, уточнила пресс-служба Кремля. Кроме того, кабмин должен разработать и предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогатный алкоголь.

В этой связи нужно уточнить, что поручения последовали после трагедии в Иркутске, где жертвами массового отравления средством для очистки ванн «Боярышник» стал уже 61 человек. Ранее с призывом запретить продажу настойки «Боярышник» выступил премьер Дмитрий Медведев.

Новости России сегодня: Минобороны возродило уникальный танковый полк

В Московской области был сформирован полк, который стал преемником легендарного танкового соединения времен Великой Отечественной войны. Сегодня стали известны детали.

Новый полк должен усилить состав 1-й гвардейской армии Западного военного округа, на вооружение он получил модернизированные танки Т-72БЗ, а также современные средства связи, разведки, ПВО и инженерного обеспечения.

Подразделение получит боевое знамя и награды 1-й гвардейской танковой бригады, которая в годы Великой Отечественной войны была самым результативным танковым отрядом. Экипажи танков применили тактику засад тяжелой бронетехники и в 1941 году впервые в танковых войсках получили гвардейское звание.

Танкисты бригады сражались за Москву и на Курской дуге. 29 бойцов бригады стали Героями Советского Союза, а двум из них звание Героя присваивалось дважды.108.162.219.160


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