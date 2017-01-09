Геннадий Онищенко назвал вейперов негодяями

Геннадий Онищенко, первый зампредседателя комитета образования при Госдуме, назвал вейперов негодяями. Он заявил, что они являются преступниками и обвинил гостелеканал в пропаганде курения электронных сигарет.
«Накануне именно гостелеканал «Вести 24» (предположительно, речь могла идти о «России 24», — прим.ред.) проводил пропаганду пресловутого вейпинга. Как это допустили? Предоставили слово этим преступникам, негодяям, которые занимаются всем этим. И потом они обстоятельно описали все преимущества такого изобретения», — сообщил он.
Помимо прочего, Онищенко дал комментарий о предложении Минздрава касательно запрета реализации табака в РФ для всех, кто родился позже 2014-го. Он подчеркнул, что сегодня крайне важно соблюдать уже утвержденные ограничения. Работники Минздрава РФ создали концепцию проведения госполитики в вопросе противодействия употреблению табака в ближайшие 5 лет. Она предполагает, что табачные изделия не будут реализоваться лицам, которые родились в 2015 году либо позже, независимо от наступления совершеннолетия.
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