Геннадий Онищенко назвал вейперов негодяями

, — сообщил он.Помимо прочего, Онищенко дал комментарий о предложении Минздрава касательно запрета реализации табака в РФ для всех, кто родился позже 2014-го. Он подчеркнул, что сегодня крайне важно соблюдать уже утвержденные ограничения. Работники Минздрава РФ создали концепцию проведения госполитики в вопросе противодействия употреблению табака в ближайшие 5 лет. Она предполагает, что табачные изделия не будут реализоваться лицам, которые родились в 2015 году либо позже, независимо от наступления совершеннолетия.

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