Беларусь ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран

#Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран https://t.co/muZCC56XQM ПОЛНЫЙ СПИСОК: pic.twitter.com/ME68yklg8s



— МИД Беларуси (@BelarusMID) January 9, 2017



Лукашенко подписал 9 января указ о введении 5-дневного безвизового режима с 80 странами, включая весь Евросоюз, США, Японию и Китай. Документ начинает действовать с 9 февраля этого года.Согласно сообщению пресс-службы президента Беларуси, изменения направлены на «активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта».«[Указ] не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», — сообщила пресс-служба.Основными требованиями для въезда будут: действительный паспорт, наличие денег (по 24 доллара США на каждый день пребывания) и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.«Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России», — сообщила пресс-служба президента Беларуси.Для граждан из Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа устанавливается дополнительное требование о наличии действующей многократной Шенгенской визы и авиабилета из аэропорта Минска.На главном фото изображен Минск, автор снимка Вадим Сазанович

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/168127-news.html