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Теракт в Стамбуле: Более 30 человек погибло

Теракт в Стамбуле: Более 30 человек погибло

Фото: ReutersБолее 30 человек погибло при нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле. Убийца был одет Санта-Клаусом.

Жаңылыкты кыргыз тилинде окуңуз.

Губернатор Стамбула Васип Шахин уже признал произошедшее терактом. Свои соболезнования Турции уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Погибло 39 человек, из них 16 — иностранцы. Около 60 человек ранены. МИД Кыргызстана выясняет, были ли среди убитых и ранненых граждане Кыргызстана.

Терактр произошел в стамбульском клубе Reina. В новогоднюю ночь в нем было несколько сотен человек.

В клуб пробрался мужчина в костюме Санта-Клауса, который стал стрелять по посетителям. Пытаясь спастись, люди прыгали в залив Босфор.

Газета Hurriyet опросила свидетелей — по словам некоторых из них, убийца кричал что-то на арабском языке. По первой версии убийц было двое.

Теракт в Стамбуле: Более 30 человек погибло


«Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы и люди бежали. Полиция приехала быстро», — сказал турецкий футболист Сефа Бойдаш, свидетель теракта.

В новогоднюю ночь в Стамбуле дежурили более 17 тысяч полицейских. Такие меры безопасности были приняты после серии терактов, произошедших в декабре.

Клуб, в котором было совершено нападение, находится в районе стадиона «Бешикташ». В этом районе уже совершались теракты.

В день матча турецкой суперлиги между «Бешикташем» и «Бурсаспором» 11 декабря у стадиона прогремели два взрыва. Тогда жертвами теракта стали 38 человек.

Уже 17 декабря произошел теракт в турецком городе Кайсери. В результате взрыва автобуса погибло 13 человек, 48 получили ранения.

Ответственность за взрывы в 11 и 17 декабря взяла на себя курдская группировка «Ястребы свободы Курдистана».

Фото: Reuters

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