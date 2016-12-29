США вышлют 35 российских дипломатов в течение трех суток

США обвиняют Россию в кибератаках, целью которых была попытка повлиять на американские выборы. Это стало причиной введения новых санкций против России, в частности в отношении ФСБ и ГРУ. Порядка 35 российским дипломатам предписали покинуть территорию США в течение 72 часов.
О введении новых санкций против России объявил Минфин США. Под санкции попали такие спецслужбы, как главное разведывательное управление (ГРУ) и федеральная служба безопасности (ФСБ), а также такие компании, как ЦОР Security, Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АПО ПО КСИ) и «Специальный технологический центр».
Президент Барак Обама утверждает, что три вышеупомянутые компании материально обеспечивали кибератаки ГРУ против США.
Обама издал указ, согласно которому в США прекращена деятельность ряда российских представительств, а 35 дипломатам предписано покинуть страну в течение трех суток.
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