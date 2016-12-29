Узбекистан и Таджикистан возобновят авиасообщение спустя 24 года

Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о возобновлении авиасообщения между странами. Прямые рейсы между соседними государствами отменили еще в 1992 году.
С января 2017 года возобновится авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны подписали протокол об этом 28 декабря на встрече представителей обеих стран. Самолеты будут летать по маршруту Ташкент-Душанбе. Точная дата запуска рейсов пока неизвестна.
Протокол о сотрудничестве в сфере воздушных сообщений был подписан еще 30 ноября этого года транспортными ведомствами двух стран. Тогда впервые за 24 года был произведен чартерный рейс Ташкент-Душанбе.
После этого, авиационным ведомствам поручили разработать межправительственное соглашение о воздушном сообщении, после которого станет возможным возобновление полетов. Кроме того, протокол подразумевает возможность осуществления транзитных полетов и грузовых авиаперевозок.
Следующее заседание комиссии пройдет в Ташкенте в 2017 году.
В 1992 году в Таджикистане вспыхнула гражданская война, которая продолжалась в течение пяти лет. Узбекистан в интересах собственной безопасности прекратил авиасообщения с Таджикистаном после того, как началась гражданская война.
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