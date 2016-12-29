Итоги: Лучшие фильмы 2016 года по версии Kloop.kg

15 место: «Дэдпул»

14 место: «Франкофония»

13 место: «Комната»

12 место: «Лавинг»

11 место: «Выживший»

10 место: «Да здравствует Цезарь!»

9 место: «Игра на понижение»

8 место: «Любой ценой»

7 место: «Каждому свое»

6 место: «Она»

5 место: «В центре внимания»

4 место: «Неоновый демон»

3 место: «Служанка»

2 место: «Зверополис»

1 место: «Прибытие»



Лучшие песни года



Лучшие музыкальные альбомы года



Лучший сериал года



В этот раз мы попросили режиссера Чингиза Нарынова, сценаристку Гульжан Токтогулову, кинокритика Гульбару Толомушеву, журналистов Адилета Макенова, Алиму Токмергенову и Улугбека Акишева, Чолпон Идрисову из «Айтыш-фильма» отправить нам десятки лучших, по их мнению, фильмов 2016 года.Для баланса мы разбавили эти списки мнением зарубежных критиков и зрителей: учли топы агрегаторов «Кинопоиск», «Критиканство» и Metacritic и критиков «Афиши» (Антон Долин и Станислав Зельвеский), New Yorker (Ричард Броуди), Rolling Stone (Питер Треверс) и Slant (редакция).Из итогового списка в 67 наименований мы выбрали 15 фильмов, а редактор Kloop.kg Азамат Омуралиев написал к ним комментарии.Примечание: В топе учитывались лишь фильмы, вышедшие в кыргызском прокате или выпущенные онлайн в 2016 году. По этой причине в топе оказались некоторые картины 2015 года выпуска, но не попали «Ла Ла Лэнд», «Патерсон» и «Тони Эрдманн».Постмодернизм во всей красе — фильм, критикующий супергеройские блокбастеры, попадает в замкнутый круг. Диковатый парень в красном трико шутит по поводу своей обтягивающей формы и марвеловских штампах, но становится жертвой этих же шаблонов. В итоге получился не искусный шедевр, а занимательный эксперимент — но кто говорит, что среди целей создателей был пункт «создать гениальный фильм»?Удивительно, когда кино говорит об актуальной повестке дня. Производство фильмов — процесс долгий и неповоротливый. Нереально за день до релиза взять и перевернуть сюжетные линии и подсмыслы в фильме. И потому подобные предсказания случаются в те моменты, когда кино работает как искусство — то есть тем, что сделал Александр Сокуров в своей гениальной «Франкофонии». Тезисов там много, но самый главный из них сполна описывает прошедший год: политика победила культуру.Трогательная история о современном Маугли, вышедшем в цивилизацию — только с поправкой на то, что мальчик жил не в лесу со зверями, а в крохотной комнатке со своей стойкой матерью. Там, где можно было ожидать высказывание о том, с какими темпами меняется современный мир, «Комната» напоминает нам, что на самом-то деле эти изменения носят косметический характер, и люди по сути своей всегда остаются самими собой.В год, когда политики стало слишком много, фильм «Лавинг» рассказывает историю, в которой пронзительная семейная драма вписывается в контекст внесения поправки в американскую конституцию. Дело, после которого межрасовые браки были разрешены во всех штатах Америки, наглядно показывает, что нет никакой разницы между одной человеческой жизнью и одним миллионом. В год, когда политика стала слишком агрессивной, важность этого напоминания сложно переоценить.Феерический аттракцион, звериный перформанс Леонардо Ди Каприо и головокружительные (в прямом смысле этого слова) кадры камеры Эммануэля Любецки. Все это (и даже больше) — фильм «Выживший», который напоминает нам о созерцательной красоте кино и наших с вами животных инстинктах.«Да здравствует Цезарь!» — наполовину пророческий фильм от титулованных братьев Коэн. Поставленное в Голливуде 1950-х годов, это кино говорит не столько о закулисье былых времен кинопроизводства, сколько о «коммунистах» с «капиталистами» и о повторяющейся проблеме с поляризацией мира. Выглядит это одновременно и смешно, и настораживающе: алармистский посыл «Цезаря» сложно не разглядеть.В определенном смысле «Игра на понижение» может показаться запоздалым фильмом. Это картина, повествующая о хитросплетениях финансового кризиса 2008 года, выходит аж восемь лет спустя — в те времена люди еще пользовались телефонами Blackberry и не зависали в Facebook. Но говорит «Игра» о вещах вечных — о человеческом нежелании видеть слона в комнате и пытаться решить очевидные долгосрочные проблемы, которые приводят к банкротствам, разводам, смертям и слезам.С виду — типичный триллер об ограблениях казино и пожилом шерифе. После первых минут просмотра — философское высказывание о противостоянии добра (робингудовских грабителей) и добра (незаконопослушных полицейских). А по факту — умный вестерн в современных реалиях, который сталкивает не людей с людьми, а систему (банки и кризисы) с верой в человечество. Этот фильм, говорящий о темах «Игры на понижение», покоряет зрителей своим изящным подходом к проблеме: в каком другом фильме о трастах и ссудах говорят на фоне взрывающихся машин и ковбоев в шляпах?Фильм «Каждому свое» Ричарда Линклейтера — памятник лихим американским 1980-м, в котором американский режиссер (и автор позапрошлогоднего «Отрочества») использует ветхозаветные приемы и создает актуальную картину о давно прошедшей эпохе.Голландец Пол Верхувен, известный по фильмам вроде «Основного инстинкта» и «Робокопа», в этом году подвергся изящной метаморфозе и выдал комедию на французском языке об изнасилованиях и кошках. Блистает в нем буквально все — от обрывочных фраз в диалогах до игры Изабель Юппер.Лауреат «Оскара» и попросту фильм, менявший мир в этом году. Режиссер Том МакКарти увековечил историю журналистского расследования Boston Globe, в котором раскрылась долгая история священников-педофилов, и вновь разжег острый диалог: год отметился новыми историями о детском сексуальном насилии в спорте, американских колледжах и российских школах.Согласно традициям, Каннский кинофестиваль этого года опять стал теплицей для скандалов и кричащих заголовков новостей. Возьмите комическое изнасилование из фильма «Она» или некрофилию и каннибализм из «Неонового демона» — и оба эти фильма доказали, что они существуют не благодаря шоковым сценам, а вопреки им. «Неоновый демон» впору и вовсе сравнивать с хорошей музейным выставкой — слишком уж там все красиво, продуманно и головокружительно.Корейское кино — это не только постыдные мыльные оперы и кровавые триллеры вроде «Олдбоя». В 2016 году Корея показала блокбастер «Поезд в Пусан», хоррор «Вопль» и гремучий коктейль «Служанка» — причем все из них получились фильмами новаторскими и умными. Последний из этих фильмов — наглядный пример того, как в течение двух часов можно смешать, казалось бы, несовместимые вещи: нетрадиционную любовную драму, головокружительный детектив, политическую повестку и фестивальную конъюнктуру.В прошлом году на высокой позиции в нашем топе оказался пиксаровский мультфильм «Головоломка». В этот раз критики, зрители и киноделы уделили много внимания остроумному «Зверополису», который жонглирует детской симпатичностью и интеллигентными отсылками на Дональда Трампа и ксенофобные настроения в обществе. Воспитанием человека нужно заниматься с самого раннего возраста, и мультфильм о сильном женском персонаже и злобном политике-популисте этому существенно помог.«Прибытие» на первом месте — явление закономерное.Во-первых, научная фантастика вернулась. Ренессанс сай-фая ознаменовался успешным прокатом «Петли времени», «Гравитации», «Интерстеллара» и «Марсианина», и подошел к своей логической кульминации с чрезвычайно умным и бескомпромиссным фильмом «Прибытие».Необычная фантастика с лингвистом в главной роли, инопланетянами-самаритянами и правдоподобными политиками, «Прибытие» напоминает всё и сразу («Контакт», «Инопланетянин» и «Космическая одиссея») и не забывает двигать жанр вперед. Например, добавлять к пацифистским посылам глубокие эмоции и непредвиденные плот-твисты.Во-вторых, мир устал от политики, но не может перестать о ней говорить. Под эту ситуацию и «Прибытие»: в нем интриги международных лидеров развиваются на периферии кадра, но никогда не сходят с экрана.Китайский лидер агрессивно настроен, но ни герои, ни зритель не придают этому значения, пока дела не принимают совсем катастрофический оборот — и вот мы уже можем говорить о параллелях с Трампом и Брекзитом, от которых в 2016 году никак не отвертеться.В-третьих, это элементарно качественно сделанный фильм. Режиссер фильма Дени Вильнев напоминает нам, что хороший уровень — это не марвеловский блокбастер. Хороший уровень — это когда ничего не тратится впустую.В «Прибытии» ни одной холостой актерской реплики, холостой смены кадра или холостого звукового эффекта (кроме, пожалуй, слишком сентиментальной главной темы от Макса Рихтера). Он оптимизирует процесс там, где это нужно, и посвящает освободившееся пространство авторскому видению.В этом «Прибытие» созвучно не менее мейнстримному «Безумному Максу», который возглавил наш прошлогодний топ. И лично я в этом тренде вижу лишь хорошие предпосылки.P.S. Если вам не хватило этих 15 фильмов, можете проверить наши списки лучшего кино за 2014 и 2015 годы.

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