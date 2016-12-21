Авария на Токтогульской ГЭС: Свет обещают не отключать

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Авария на Токтогульской ГЭС произошла 15 декабря. Пресс-служба компании «Электрические станции» пообещала, что поломка второго гидроагрегата ГЭС не приведет к «перебоям с электроэнергией».Сотрудница пресс-службы компании «Электрические станции» сказала в интервью Kloop.kg, что произошел «внеплановый вывод из работы второго гидроагрегата» Токтогульской ГЭС.Для бесперебойной подачи электроэнергии задействованы мощности других станций.По данным пресс-службы, уже проводятся работы по устранению поломки, но срок их окончания пока неизвестен.Ремонтные работы на Токтогульской ГЭС ведутся персоналом электростанции и приглашенными специалистами из России.«Сейчас только выясняется причина. Это очень сложное оборудование и поэтому сразу не определишь. Мы сообщим, как только будет устранена поломка», — сказали в пресс-службе.Однако, независимый эксперт Расул Умбеталиев считает, что авария на Токтогульской ГЭС может привести к изменению водно-энергетического баланса на других ГЭС Кыргызстана.Предыдущую поломку на Токтогульской ГЭС устраняли в течение трех месяцев. Авария на втором гидроагрегате случилась в конце декабря 2015 года, ремонт завершился лишь в марте 2016-го.Тогда это вызвало перебои с электроэнергией в Московском, Жайылском и Панфиловском районах Чуйской области.

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