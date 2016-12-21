Авария на Токтогульской ГЭС: Свет обещают не отключать

На Токтогульской гидроэлектростанции вышел из строя второй гидроагрегат. Компания «Электрические станции» обещает, что свет в Кыргызстане отключать не будут.
Авария на Токтогульской ГЭС произошла 15 декабря. Пресс-служба компании «Электрические станции» пообещала, что поломка второго гидроагрегата ГЭС не приведет к «перебоям с электроэнергией».
Сотрудница пресс-службы компании «Электрические станции» сказала в интервью Kloop.kg, что произошел «внеплановый вывод из работы второго гидроагрегата» Токтогульской ГЭС.
Для бесперебойной подачи электроэнергии задействованы мощности других станций.
По данным пресс-службы, уже проводятся работы по устранению поломки, но срок их окончания пока неизвестен.
Ремонтные работы на Токтогульской ГЭС ведутся персоналом электростанции и приглашенными специалистами из России.
«Сейчас только выясняется причина. Это очень сложное оборудование и поэтому сразу не определишь. Мы сообщим, как только будет устранена поломка», — сказали в пресс-службе.
Однако, независимый эксперт Расул Умбеталиев считает, что авария на Токтогульской ГЭС может привести к изменению водно-энергетического баланса на других ГЭС Кыргызстана.
Предыдущую поломку на Токтогульской ГЭС устраняли в течение трех месяцев. Авария на втором гидроагрегате случилась в конце декабря 2015 года, ремонт завершился лишь в марте 2016-го.
Тогда это вызвало перебои с электроэнергией в Московском, Жайылском и Панфиловском районах Чуйской области.Материал по теме: Кыргызстан могут ожидать веерные отключения из-за аварии на ГЭС [+ видео]108.162.219.160
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