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Джалал-Абад: Троих сельчан обвиняют в надругательстве над умершей баптисткой

Джалал-Абад: Троих сельчан обвиняют в надругательстве над умершей баптисткой

Суд Ала-Букинского района Джалал-Абадской области начнет 22 декабря изучать дело о воспрепятствовании захоронению баптистки на местном кладбище. Женщину пришлось хоронить несколько раз из-за возмущения местных жителей.

Представитель УВД Джалал-Абадской области Мыктыбек Турубаев сказал Kloop.kg, что по делу о воспрепятствовании захоронению баптистки проходят трое человек, которые активнее всего протестовали.

«Дело было возбуждено без заявления дочери умершей, а по факту надругательства над телом. Фамилий не могу назвать, но по делу проходит трое человек», — сказал он.

По его словам, сельчан обвиняют по статье «надругательство над телами умерших и местом их захоронения» Уголовного кодекса Кыргызстана.

Турубаев сказал, что материалы дела переданы в суд, и с 22 декабря начнутся слушания. Если сельчан признают виновными, то им может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Аким Ала-Букинского района Сонунбек Акпаралиев подтвердил начало судебных слушаний, но отказался комментировать ситуацию.

Перезахоронение из-за веры

Ситуация с перезахоронением тела 76-летней Каныгуль Сатыбалдиевой началась в октябре, когда её односельчане отказали дочери умершей похоронить мать на местном кладбище.

Причиной возмущения местных жителей стала вера, которой придерживалась Сатыбалдиева — она следовала христианского-баптистскому вероучению, и местные жители запретили хоронить ее на мусульманском кладбище.

Дочь покойницы Жылдыз Азаева несколько дней добивалась разрешения похоронить мать на местном кладбище, обращаясь в акимиат и местные госорганы.

Чтобы местные жители сжалились матерью и разрешили её похоронить, Азаева и ее сестра по настоянию местных имамов приняли Ислам в присутствии односельчан.

Но тем не менее похоронить их мать на местном кладбище им не дали.

Для покойницы выделили место на кладбище в соседнем селе Орукту, где за год до этого был захоронен другой представитель баптистской веры. Но жители этого села также запретили хоронить тело Сатыбалдиевой, и её перезахоронили в соседнем селе Сары-Булак, на христианском кладбище. Однако в этот же день тело перезахоронили по настоянию христиан в третий раз, не разглашая место захоронения.

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