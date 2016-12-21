Комитет ООН: Власти Кыргызстана виновны в смерти противника Бакиева в 2007 году



Q&A: Что известно о деле правозащитника Аскарова?



Дело Аскарова: Обвинение вновь попросило пожизненный срок для правозащитника



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Комитет ООН по правам человека вынес своё решение 18 ноября — в нём он признал власти Кыргызстана виновными в смерти 53-летнего активиста Бектемира Акунова, который погиб в камере заключения в 2007 году.Акунов был известен как противник режима экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — активист собирал митинги против бывшего главы государства.В апреле 2007 года Акунова задержали сотрудники милиции после возвращения в Нарын, когда он пытался получить разрешение на проведение демонстрации.Утром 15 апреля 2007 года Акунов был найден мертвым в своей камере. До своей гибели он неоднократно жаловался на пытки и побои со стороны милиционеров.Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана в течение шести месяцев провести расследование обстоятельств смерти гражданского активиста, привлечь виновных к ответственности и предоставить семье Акунова компенсацию.Комитет ООН по правам человека начал рассматривать дело Акунова еще в 2011 году. В постановлении членов комиссии Комитета ООН по правам человека сообщается, что власти Кыргызстана не обеспечили задержанному должную защиту от пыток и смерти в заключении, и не смогли привлечь виновных к ответственности.«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на его теле было несколько ссадин и ушибов, а также внутреннее кровотечение. Но власти Кыргызстана утверждали, что это самоубийство и не провели надлежащего независимого расследования по факту смерти», — говорится в сообщении.Комитет ООН по правам человека обвинил власти Кыргызстана в нарушении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, которые запрещают пытки и обязывают проводить тщательные расследования подобных случаев.Жалобу в Комитет подал сын умершего активиста Урматбек Акунов в октябре 2011 года. Но решение Комитета, вынесенное в пользу потерпевшего, до сих пор не удовлетворено, и виновные к ответственности не привлечены.«После ожидания правосудия почти десять лет, мы приветствуем это решение от Комитета ООН по правам человека, и с нетерпением ожидаем его надлежащего осуществления правительством», — сказал сын погибшего.Это не первое дело по пыткам в отношении заключенных в Кыргызстане, которое рассматривает Комитет ООН по правам человека.Сейчас на контроле организации находится дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова, признанного всеми судебными инстанциями Кыргызстана виновным в разжигании межнациональной розни во время беспорядков на юге страны в 2010 году и убийстве милиционера.В апреле 2016 года Комитет по правам человека вынес заключение о том, что Аскарова незаконно задержали, подвергали пыткам в тюрьме, и его приговорили к пожизненному сроку из-за несправедливого судебного разбирательства. Комитет порекомендовал властям Кыргызстана немедленно освободить правозащитника из-под стражи.После решения Комитета ООН власти Кыргызстана отправили дело правозащитника на пересмотр. Процесс по делу правозащитника рассматривают в Чуйском областном суде, в январе предполагается вынесение приговора по нему.

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