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Комитет ООН: Власти Кыргызстана виновны в смерти противника Бакиева в 2007 году

Комитет ООН: Власти Кыргызстана виновны в смерти противника Бакиева в 2007 году

Гражданский активист Бектемир Акунов погиб после пыток в камере заключения Нарынского ГУВД в 2007 году, и власти Кыргызстана не смогли обеспечить тщательное расследование этого случая — постановил Комитет ООН по правам человека.

Комитет ООН по правам человека вынес своё решение 18 ноября — в нём он признал власти Кыргызстана виновными в смерти 53-летнего активиста Бектемира Акунова, который погиб в камере заключения в 2007 году.

Акунов был известен как противник режима экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева — активист собирал митинги против бывшего главы государства.

В апреле 2007 года Акунова задержали сотрудники милиции после возвращения в Нарын, когда он пытался получить разрешение на проведение демонстрации.

Утром 15 апреля 2007 года Акунов был найден мертвым в своей камере. До своей гибели он неоднократно жаловался на пытки и побои со стороны милиционеров.

Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана в течение шести месяцев провести расследование обстоятельств смерти гражданского активиста, привлечь виновных к ответственности и предоставить семье Акунова компенсацию.

Кыргызстан «не признавал пытки»

Комитет ООН по правам человека начал рассматривать дело Акунова еще в 2011 году. В постановлении членов комиссии Комитета ООН по правам человека сообщается, что власти Кыргызстана не обеспечили задержанному должную защиту от пыток и смерти в заключении, и не смогли привлечь виновных к ответственности.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что на его теле было несколько ссадин и ушибов, а также внутреннее кровотечение. Но власти Кыргызстана утверждали, что это самоубийство и не провели надлежащего независимого расследования по факту смерти», — говорится в сообщении.

Комитет ООН по правам человека обвинил власти Кыргызстана в нарушении положений Международного пакта о гражданских и политических правах, которые запрещают пытки и обязывают проводить тщательные расследования подобных случаев.

Жалобу в Комитет подал сын умершего активиста Урматбек Акунов в октябре 2011 года. Но решение Комитета, вынесенное в пользу потерпевшего, до сих пор не удовлетворено, и виновные к ответственности не привлечены.

«После ожидания правосудия почти десять лет, мы приветствуем это решение от Комитета ООН по правам человека, и с нетерпением ожидаем его надлежащего осуществления правительством», — сказал сын погибшего.

Дело правозащитника Аскарова

Это не первое дело по пыткам в отношении заключенных в Кыргызстане, которое рассматривает Комитет ООН по правам человека.

Сейчас на контроле организации находится дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова, признанного всеми судебными инстанциями Кыргызстана виновным в разжигании межнациональной розни во время беспорядков на юге страны в 2010 году и убийстве милиционера.

В апреле 2016 года Комитет по правам человека вынес заключение о том, что Аскарова незаконно задержали, подвергали пыткам в тюрьме, и его приговорили к пожизненному сроку из-за несправедливого судебного разбирательства. Комитет порекомендовал властям Кыргызстана немедленно освободить правозащитника из-под стражи.

После решения Комитета ООН власти Кыргызстана отправили дело правозащитника на пересмотр. Процесс по делу правозащитника рассматривают в Чуйском областном суде, в январе предполагается вынесение приговора по нему.

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