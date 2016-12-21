Видео: Выступление основателя Kloop.kg Бектура Искендера на TED2016 [+ полная расшифровка на русском]

Расшифровка выступления Бектура Искендера на русском языке:

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TED — одна из престижнейших конференций, на которой в разное время выступали Стивен Хокинг, Арианна Хаффингтон, Билл Гейтс и Эдвард Сноуден.До Бектура Искендера на сцену этого мероприятия никогда не выходил кто-либо из Центральной Азии, а из всего бывшего СССР на TED выступило всего три человека.С 20 декабря выступление Искендера доступно любому желающему:«В начале 2010 года я получил угрозу смерти от Службы национальной безопасности Кыргызстана, ранее известной как КГБ.Это случилось из-за того, что Клооп, основанный мною новостной веб-сайт, начал расследовать преступную деятельность сына президента Кыргызстана. Ох, это были тяжелые времена!Удивительнее всего было то, что это расследование делала группа подростков во главе с 18-летней Анной. Им даже удалось выпустить первый материал из этой серии, который рассказывал о том, как сын президента нелегально завладел контролем над крупнейшим телекоммуникационным провайдером.Конечно, угроза меня напугала, и мы даже думали включить механизм самоцензуры и поставить огромное предупреждение на веб-сайте, что мы больше не освещаем ничего о президенте и его семье.А потом начались протесты оппозиции, людям надоело, как президент и его семья управляли страной, и мы решили — хорошо, нам сказали не писать ничего о президенте, но ведь не сказали ни слова о протестах оппозиции!И мы стали их освещать.Сегодня Клооп — пятый по популярности новостной веб-сайт в Кыргызстана. И это не просто новостное издание, это ещё и школа журналистики. Возраст студентов — обычно от 14 до 25 лет, и они же являются главными авторами веб-сайта.Я думаю, что мы, наверное… скорее всего, самое успешное молодёжное СМИ во всём мире.Эти молодые люди — первое поколение, которое родилось после того, как Кыргызстан стал независимым, и они обучаются не просто журналистике. Они учатся стоять за себя и спрашивать с власти. А это было немыслимо, даже для взрослых, каких-нибудь тридцать лет назад.И вот что ещё прекрасно — эти молодые люди стали задавать тренды в журналистике всей страны.Я основал Клооп в 2007 году вместе со своим другом Ринатом, и это случилось вскоре после того, как меня выгнали с университетского факультета журналистики. Мне казалось, что что-то здесь очень неправильно, ведь я был одним из немногих студентов, кто был вообще заинтересован в журналистике.Поэтому мы решили, что нам нужно сделать что-то, что было бы полной противоположностью, что нам нужно создать школу, в которой не будет четырёх лет скучной теории, но в которой ученики будут выпускать свои первые материалы на второй неделе обучения.И мы создали её.Конечно, в начале все над нами смеялись. Когда наши детки выходили со своими диктофонами на улицу, люди не воспринимали их всерьёз.Но потом начали происходить невероятные вещи. Например, в 2008 году наш 15-летний репортёр Тимур зарегистрировался в парламенте, как официальный парламентский обозреватель. И в 2009 году он расследовал распад правящей коалиции в парламенте.Возвращаясь к протестам 2010 года — мы осветили каждый из них. На самом деле, школьники осветили каждый из них. И однажды, в апреле 2010 года, оппозиция взяла контроль над всей Таласской областью на западе страны после серьёзных столкновений с милицией.Внезапно, мы осознали, что мы были единственным новостным веб-сайтом из Кыргызстана, который рассказывал правду о том, что происходит. Потому что все остальные издания по большей части говорили о том, что милиция контролирует этот регион, что было очень далеко от реальности.Мы очень подробно освещали то, что в итоге стало известно, как кыргызская революция 2010 года. Сотни тысяч людей посетили наш веб-сайт, и это поразительно, что освещением занимались совсем молодые репортеры.Президента Бакиева свергли после столкновений, в которых погибло более 80 человек, а угрозы, которые мы получили ранее, больше не имели никакого смысла.Порой наши журналисты освещали истории, которые приводили к серьезным последствиям. 22-летний Улугбек и его коллега и ровесник Эльдияр — он не изображен на этой фотографии — расследовали, как министерство образования использовало скрытые латинские символы в объявлении на государственный контракт, чтобы только «друзья» чиновников могли знать об этом тендере и выиграть его.Бектур Искендер на фоне Улугбека Акишева, проводившего расследование «коррупционной латиницы» в тендерах минобразованияЭтот материал привел к увольнению правительственного чиновника. И, я думаю, он спас где-то 2 миллиона долларов США от того, чтобы быть украденными из госбюджета.Однажды, в 2014 году, эти две девочки — 15-летняя Нуржамал и 16-летняя Айзирек — выходили из здания парламента после освещения очередного заседания, что для них было обычным делом.Выходя, они заметили на парковке депутатский автомобиль с полностью тонированными передними стеклами, что запрещено в Кыргызстане.Естественной реакцией этих девушек стало то, что они вытащили камеру и стали снимать это на видео.К ним тут же подошел сотрудник службы безопасности, который сказал, что им нельзя здесь снимать. Охранник пытался закрыть объектив камеры своей рукой, и девочки ответили ему — и я так гордился ими, когда увидел это на видео! — они сказали ему:«У нас же есть право здесь снимать! Можно мы просто закончим нашу работу?»И они сделали эту работу, и это привело к большому материалу, и этот короткий ответ, мне кажется, отражает результат нашего упорного труда в обучении молодых журналистов.Эти девочки — прекрасный пример молодых людей, которые знают свои права и которые готовы за них бороться. Я очень хочу, чтобы они были ролевыми моделями и источником вдохновения для последующих поколений в моей стране.Спасибо!»Бектур Искендер на фоне Нуржамал и Айзирек, снявших видео с тонированным автомобилем депутатаСтатьи, о которых Бектур Искендер рассказывал в своем выступлении, вы можете прочитать тут:— Расследование: Минобразования прячет госзакупки на 167 миллионов сомов— Видео: Депутатский автомобиль с запрещенной тонировкой

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