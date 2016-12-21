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«Изгой-один. Звездные войны: истории». Мятеж с надеждой в сердце

«Изгой-один. Звездные войны: истории». Мятеж с надеждой в сердце

В кинотеатрах Бишкека стартовал фантастический фильм «Изгой-один. Звездные войны: истории» — спин-офф оригинальной трилогии о звёздных войнах с Фелисити Джонс и Мадс Миккельсеном в главных ролях.

Когда кинотеатрами и зрителями правят преимущественно супергеройские фильмы, а весь ажиотаж с выхода «Звездные войны. Пробуждения силы» уже прошёл, выход нового фильма по вселенной «Звёздных войн» кажется чем-то нужным. Тем более, если этот фильм — первый спин-офф, который не входит в число номерных эпизодов. Он не продолжает историю о далекой галактике, а отлично ее дополняет.



В главных ролях здесь выступает персонаж Джин Эрсо, сыгранная актрисой Фелисити Джонс, известная по фильмам «Инферно» и «Вселенная Стивена Хокинга». По сюжету персонажу Джин Эрсо и ее команде нужно украсть чертежи оружия, которое уничтожает планеты «Звезда смерти», и передать их повстанцам. Не всем суждено будет вернутся домой, но на кону судьба галактики.

Этот фильм должен связать воедино старую и новую трилогию «Звездных войн».

Во второстепенных ролях засветились такие звёзды как Мадс Миккельсен, Форест Уитакер и Донни Йен.

Новый фильм разительно отличается от предшественников тем, что он больше не похож на детскую историю, а именно таким нам показали «Звездные войны. Пробуждение силы». Этот фильм уже больше похож именно на войну, пусть и галактического масштаба, тогда как фильмы старой и новой трилогии больше походили на приключения.

Фильм показывает ранее не рассказанную историю героев, о которых было очень мало информации в старой трилогии, а также раскрывает тайну того, как повстанцы украли чертежи «Звезды смерти».

Но не стоит думать, что фильм полностью ушёл от своих истоков, и что в нём нет ни одной отсылки к предыдущим фильмам. В фильме ненадолго, но эффектно появляется Дарт Вейдер, R2-D2 и персонаж Бейл Органа (приёмный отец принцессы Леи).

Неожиданные пересъемки

Студия Disney пересняла половину фильма заново. Как писало тогда издание The Hollywood Reporter, причиной тому стало то, что «Изгой-один» похож на военное кино и не передает атмосферу «Звёздных войн».

Что любопытно, этот спин-офф изначально позиционировался именно как военная драма и не посягал на юмор.

Многие начали боятся за «Изгой-один», в том числе и потому что сама история казалась тогда второстепенной. Наверное по этой причине «Изгой-один» ждали не с таким интересом, как седьмой эпизод, но как оказалось зря.

Из минусов хотелось бы отметить лишь недостаточное раскрытие персонажей, среднюю актерскую игру Фелисити Джонс и второсортного злодея. Если первое можно было бы простить из-за хронометража, то второе и третье забыть очень сложно. Джин Эрсо ходила весь фильм почти с одинаковым выражением лица, а злодею попросту не хватало харизмы, он тут просто есть, но ничем не запоминается.

«Изгой-один. Звездные войны: истории». Мятеж с надеждой в сердце
Главная героиня Джейн Эрсо.
Композитором «Изгоя-один» выступил Майкл Джакки́но, ранее не имевший к «Звёздным войнам» никакого отношения. Из его последних работ можно отметить саундтрек к недавним «Доктору Стрэнджу» и «Стартрек: Бесконечность». Как и в этих фильмах, музыка в «Изгое-один» хорошая, но не запоминается. В фильме используется и треки из старых эпизодов «Звездных войн», но радует то, что ими тут не злоупотрибляют.

Если говорить о будущем «Изгоя-один», то даже с таким солидным стартом — $155 млн за первый уик-энд, у фильма нет никаких шансов на сиквелы и приквелы. Это полностью законченная история, у которой не может быть продолжения.

По духу эта кинолента больше похожа на фильм «Спасти рядового Райана» со всеми боевыми баталиями и смертями, отсутствием сюжетных поворотов в фильме. Впрочем, это было заведомо понятно — как ни крути, а «Изгой-один» все-таки остается приквелом четвёртого эпизода (сюжет которого, наверно, нет нужды напоминать).

«Изгой-один. Звездные войны: истории» — неплохой боевик, на который стоит сходить. Режиссеру Гарету Эдвардсу удалось, пусть и не без огрехов, передать атмосферу войны, где нет стопроцентно плохих или хороших персонажей.

Фильм отчетливо демонстрирует, что на войне все средства хороши, и выстраивает киноленту, которая органично вписывается во вселенную далекой галактики «Звездных войн».

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