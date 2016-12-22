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Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира

Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира

На центральной площади Ала-Тоо прошло торжественное зажжение главной новогодней ёлки страны. Площадь, помимо елки, украсили новогодними инсталляциями — общая стоимость украшений составила 13 млн сомов. А как украшают ёлки в других городах мира?

Мэрия предпочла не рубить живое дерево и поставила искусственную елку. Новогодние огни на идеальном конусе елки зажёг мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Елка украшена тысячей новогодних игрушек, 77 украшений выполнены в стиле национальных узоров. На подсветку елки ушло 260 гирлянд общей протяженностью более двух километров.



Площадь Победы тоже украсили елкой. Примечательно, что обе бишкекские елки украшены красной звездой — в духе советского прошлого.

Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира
Фото: Zanoza
Астана, Казахстан

Главную елку Казахстана зажгли в ледовом городке, который обильно украшен яркими, новогодними инсталляциями.

Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира
Фото: Tengrinews
Алматы, Казахстан

Золотая елка украсила Алматы. Возле подножия ели расположились герои диснеевских мультфильмов.

Правда елкой ее можно назвать лишь косвенно — на деле это специальная конструкция, украшенная светодиодами.

Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира
Фото: Алмаз Толеке
Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира
Фото: Алмаз Толеке
Москва, Россия

Мы выбрали две московские елки — очень уж они были оригинальны.

Аэропорт «Шереметьево» встречает своих гостей перевернутой елкой.


Я снова куда-то лечу! 108.162.219.160


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