Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира

На центральной площади Ала-Тоо прошло торжественное зажжение главной новогодней ёлки страны. Площадь, помимо елки, украсили новогодними инсталляциями — общая стоимость украшений составила 13 млн сомов. А как украшают ёлки в других городах мира?
Мэрия предпочла не рубить живое дерево и поставила искусственную елку. Новогодние огни на идеальном конусе елки зажёг мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Елка украшена тысячей новогодних игрушек, 77 украшений выполнены в стиле национальных узоров. На подсветку елки ушло 260 гирлянд общей протяженностью более двух километров.
Площадь Победы тоже украсили елкой. Примечательно, что обе бишкекские елки украшены красной звездой — в духе советского прошлого.
Фото: Zanoza Астана, Казахстан
Главную елку Казахстана зажгли в ледовом городке, который обильно украшен яркими, новогодними инсталляциями.
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