Праздник к нам приходит: Новогодние елки городов мира



Я снова куда-то лечу! 108.162.219.160

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Мэрия предпочла не рубить живое дерево и поставила искусственную елку. Новогодние огни на идеальном конусе елки зажёг мэр Бишкека Албек Ибраимов.Елка украшена тысячей новогодних игрушек, 77 украшений выполнены в стиле национальных узоров. На подсветку елки ушло 260 гирлянд общей протяженностью более двух километров.Площадь Победы тоже украсили елкой. Примечательно, что обе бишкекские елки украшены красной звездой — в духе советского прошлого.Фото: ZanozaГлавную елку Казахстана зажгли в ледовом городке, который обильно украшен яркими, новогодними инсталляциями.Фото: TengrinewsЗолотая елка украсила Алматы. Возле подножия ели расположились герои диснеевских мультфильмов.Правда елкой ее можно назвать лишь косвенно — на деле это специальная конструкция, украшенная светодиодами.Фото: Алмаз ТолекеФото: Алмаз ТолекеМы выбрали две московские елки — очень уж они были оригинальны.Аэропорт «Шереметьево» встречает своих гостей перевернутой елкой.