Взрыв на ярмарке фейерверков в Мексике. Погиб 31 человек

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Из-за взрывов на рынке пиротехники Сан-Паблито погиб 31 человек, еще 70 ранены. Пострадали окрестные дома. Более 80% рынка разрушено.На ярмарке все еще много неразорвавшихся петард. Из-за опасности новых взрывов полиция просит жителей держаться от рынка на расстоянии как минимум пяти километров.Полиция и спасательные службы вынуждены ждать, пока сгорит весь фейерверк, продаваемый на ярмарке. Дым идет от земли, периодически возникают новые места возгорания.Сан-Паблито расположен в городке Тультепек в 32 километрах от Мехико, столицы Мексики. Рынок пиротехники уже переживал крупные пожары в 2005 и 2006 годах.

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