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Крушение самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря, почему упал: последние новости о расследовании, причины катастрофы

Крушение самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря, почему упал: последние новости о расследовании, причины катастрофы
Крушение самолета Ту-154 в районе Сочи, которое случилось 25 декабря прошлого года, остается в центре внимания общества в виду того, что до сих пор не озвучены официальные причины катастрофы. Существует несколько версий, среди которых следователи даже не могут выделить одну приоритетную.

В данный момент специалисты указывают на то, что лайнер мог рухнуть в Черное море из-за технической неисправности, либо же по причине ошибок со стороны пилотов в момент взлета. Версию теракта недавно отвергли, так как следов взрывчатых веществ на обшивке воздушного судна обнаружено не было.

Крушение Ту-154 в Сочи, новости: на месте падения нашли другой самолет

Сотрудники МЧС обнаружили в акватории Черного моря на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны. Рядом с ним нашли авиационные бомбы.

На месте трагедии спасатели обнаружили немецкий самолет без носовой части. Рядом с ним нашли три снаряда ФАБ-100. Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после ликвидации снарядов.

"В морской акватории в районе пляжа Знание, что находится в Адлерском районе, сотрудники МЧС нашли авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время станет ясно, что делать с находками", - заявил источник в правоохранительных органах.

Между тем ансамбль Росгвардии посвятил свое первое выступление в Израиле артистам, ставшим жертвами катастрофы. "В конце прошлого года разбился самолет Ту-154 с пассажирами на борту - ансамблем песни и пляски имени Александрова. Все они погибли. Этот концерт мы посвящаем их памяти", - сказал руководитель коллектива генерал-майор Виктор Елисеев.

Упал самолет в Сочи, причины: последние новости

Ранее представители ФСБ информировали, что момент крушения лайнера попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал 25 декабря рано утром рядом с местом падения самолета. Однако широкой публике это видео до сих пор не показали. Данное обстоятельство вынуждает общественность в очередной раз задуматься над тем, что от населения скрывают истинные причины катастрофы.

Тем временем, накануне в понедельник, 16 января, стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения военного самолета Ту-154, произошедшего в конце прошлого года под Сочи. Как выяснилось, представитель МАК вошел в комиссию Минобороны РФ.

"В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании", - говорится в сообщении на сайте МАК.

Кроме того, там отмечается, что к расследованию авиакатастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра комитета.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера 25 декабря 2016 года. На борту находились артисты ансабля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, все они погибли. По предварительной версии, самолет упал из-за нештатной ситуации.


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