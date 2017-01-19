Крушение самолета Ту-154 в Сочи 25 декабря, почему упал: последние новости о расследовании, причины катастрофы

Крушение самолета Ту-154 в районе Сочи, которое случилось 25 декабря прошлого года, остается в центре внимания общества в виду того, что до сих пор не озвучены официальные причины катастрофы. Существует несколько версий, среди которых следователи даже не могут выделить одну приоритетную.В данный момент специалисты указывают на то, что лайнер мог рухнуть в Черное море из-за технической неисправности, либо же по причине ошибок со стороны пилотов в момент взлета. Версию теракта недавно отвергли, так как следов взрывчатых веществ на обшивке воздушного судна обнаружено не было.Сотрудники МЧС обнаружили в акватории Черного моря на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны. Рядом с ним нашли авиационные бомбы.На месте трагедии спасатели обнаружили немецкий самолет без носовой части. Рядом с ним нашли три снаряда ФАБ-100. Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после ликвидации снарядов."В морской акватории в районе пляжа Знание, что находится в Адлерском районе, сотрудники МЧС нашли авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время станет ясно, что делать с находками", - заявил источник в правоохранительных органах.Между тем ансамбль Росгвардии посвятил свое первое выступление в Израиле артистам, ставшим жертвами катастрофы. "В конце прошлого года разбился самолет Ту-154 с пассажирами на борту - ансамблем песни и пляски имени Александрова. Все они погибли. Этот концерт мы посвящаем их памяти", - сказал руководитель коллектива генерал-майор Виктор Елисеев.Упал самолет в Сочи, причины: последние новостиРанее представители ФСБ информировали, что момент крушения лайнера попал на запись видеорегистратора одного из автомобилей, который ехал 25 декабря рано утром рядом с местом падения самолета. Однако широкой публике это видео до сих пор не показали. Данное обстоятельство вынуждает общественность в очередной раз задуматься над тем, что от населения скрывают истинные причины катастрофы.Тем временем, накануне в понедельник, 16 января, стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) присоединился к расследованию крушения военного самолета Ту-154, произошедшего в конце прошлого года под Сочи. Как выяснилось, представитель МАК вошел в комиссию Минобороны РФ."В соответствии с соглашением о взаимодействии Межгосударственного авиационного комитета и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ представитель МАК, в составе комиссии Минобороны России, принимает участие в расследовании", - говорится в сообщении на сайте МАК.Кроме того, там отмечается, что к расследованию авиакатастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра комитета.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился сразу после вылета из аэропорта Адлера 25 декабря 2016 года. На борту находились артисты ансабля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, все они погибли. По предварительной версии, самолет упал из-за нештатной ситуации.

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