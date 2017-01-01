Атака на ночной клуб в Стамбуле: жертвами террориста стали 39 человек

В ночь на первое января 2017 года вооруженный преступник открыл стрельбу в одном из ночных клубов Стамбула. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 39 человек, порядка 40 человек получили различные ранения. Среди погибших - 16 иностранцев. Российских граждан в числе пострадавших и погибших нет, сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь по гостям заведения. На момент атаки в клубе находились 700-800 посетителей. В результате стрельбы погибли 39 человек. Об этом поведал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Также сообщается, что не менее 40 граждан получили ранения разной степени тяжести.В МВД Турции отдельно рассказали, что устроивший бойню в ночном клубе в Стамбуле жив и находится в бегах. Отметим, что ранее СМИ сообщали, что террорист ликвидирован.При этом до сих пор остается под вопросом, сколько нападавших действовало в клубе. Напомним, что по разным данным террористов могло быть от одного до трех.Тем временем, пользователи соцсетей предположили, что после нападения на ночной клуб, стамбульский террорист переоделся и покинул место преступления. В интернет попал кадр с камеры видеонаблюдения на котором предположительно убийца снимает с себя костюм Санта-Клауса после стрельбы по посетителям.

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