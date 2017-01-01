Атака на ночной клуб в Стамбуле: жертвами террориста стали 39 человек

В ночь на первое января 2017 года вооруженный преступник открыл стрельбу в одном из ночных клубов Стамбула. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 39 человек, порядка 40 человек получили различные ранения. Среди погибших - 16 иностранцев. Российских граждан в числе пострадавших и погибших нет, сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.
Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь по гостям заведения. На момент атаки в клубе находились 700-800 посетителей. В результате стрельбы погибли 39 человек. Об этом поведал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Также сообщается, что не менее 40 граждан получили ранения разной степени тяжести.
В МВД Турции отдельно рассказали, что устроивший бойню в ночном клубе в Стамбуле жив и находится в бегах. Отметим, что ранее СМИ сообщали, что террорист ликвидирован.
При этом до сих пор остается под вопросом, сколько нападавших действовало в клубе. Напомним, что по разным данным террористов могло быть от одного до трех.
Тем временем, пользователи соцсетей предположили, что после нападения на ночной клуб, стамбульский террорист переоделся и покинул место преступления. В интернет попал кадр с камеры видеонаблюдения на котором предположительно убийца снимает с себя костюм Санта-Клауса после стрельбы по посетителям.
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