Авторизация
 
  • 19:26 – Узбекистан и Таджикистан возобновят авиасообщение спустя 24 года 
  • 19:25 – Новый год 2017: лучшие салаты от шеф поваров мира рецепты с фото 
  • 19:25 – Напитки на Новый год 2017: безалкогольные, рецепты с фото 
  • 19:16 – В Ставрополе пятерых школьниц засосало в эскалатор 


В Дамаске обстреляли посольство России

Официальная представитель МИД в Сирии Мария Захарова сообщила об обстреле российского посольства в сирийской столице Дамаск. В результате взрыва никто не пострадал.

В Дамаске обстреляли посольство России


Сообщается, что боевики закинули во второй половине дня мину, которая взорвалась близ входа в здание посольства. Боеприпас был выпущен из подконтрольной ИГИЛ (организация запрещена в России) территории в Дамаске.

Здание практически не пострадала, погибших или раненых нет. Представители МИД назвали этот инцидент недопустимым и призвали прекратить попытки сорвать переговоры по прекращению огня в САР.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165054-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4005
-0.02%
72.4992
+0.03%
1.1514
+0.63%
0.2085
-0.24%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 207
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 196
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 898
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 891
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 786
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 784
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 703
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 689
  • 0
Узбекистан и Таджикистан возобновят авиасообщение спустя 24 года
  • 19:26
  • 47
  • 0
Новый год 2017: лучшие салаты от шеф поваров мира рецепты с фото
  • 19:25
  • 0
  • 0
Напитки на Новый год 2017: безалкогольные, рецепты с фото
  • 19:25
  • 0
  • 0
В Ставрополе пятерых школьниц засосало в эскалатор
  • 19:16
  • 0
  • 0
В тестовой сборке Windows 10 cиний «экран смерти» позеленел
  • 19:16
  • 0
  • 0
Новый год 2017 год Петуха поздравления в прозе смс шуточные
  • 19:11
  • 0
  • 0
Вытынанки на новый год 2017 шаблоны: распечатать формат а4
  • 19:11
  • 0
  • 0
Дети в четырех секс-шопах Иркутска стали персонами нон грата
  • 19:09
  • 0
  • 0
Новый год 2017: лучшие салаты от шеф поваров мира рецепты с фото
  • 19:25
  • 0
  • 0
Напитки на Новый год 2017: безалкогольные, рецепты с фото
  • 19:25
  • 0
  • 0
В Ставрополе пятерых школьниц засосало в эскалатор
  • 19:16
  • 0
  • 0
В тестовой сборке Windows 10 cиний «экран смерти» позеленел
  • 19:16
  • 0
  • 0
Новый год 2017 год Петуха поздравления в прозе смс шуточные
  • 19:11
  • 0
  • 0
Вытынанки на новый год 2017 шаблоны: распечатать формат а4
  • 19:11
  • 0
  • 0
Дети в четырех секс-шопах Иркутска стали персонами нон грата
  • 19:09
  • 0
  • 0
Ученые: Страх передается генетическим путем
  • 19:09
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров