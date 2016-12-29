В Дамаске обстреляли посольство России

Официальная представитель МИД в Сирии Мария Захарова сообщила об обстреле российского посольства в сирийской столице Дамаск. В результате взрыва никто не пострадал.
Сообщается, что боевики закинули во второй половине дня мину, которая взорвалась близ входа в здание посольства. Боеприпас был выпущен из подконтрольной ИГИЛ (организация запрещена в России) территории в Дамаске.
Здание практически не пострадала, погибших или раненых нет. Представители МИД назвали этот инцидент недопустимым и призвали прекратить попытки сорвать переговоры по прекращению огня в САР.
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