В Дамаске обстреляли посольство России

Сообщается, что боевики закинули во второй половине дня мину, которая взорвалась близ входа в здание посольства. Боеприпас был выпущен из подконтрольной ИГИЛ (организация запрещена в России) территории в Дамаске.Здание практически не пострадала, погибших или раненых нет. Представители МИД назвали этот инцидент недопустимым и призвали прекратить попытки сорвать переговоры по прекращению огня в САР.

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