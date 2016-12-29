В Хакасии пьяный водитель врезался в дерево‍

Водитель Toyota Wish двигался по трассе Усть-Абакан – Чарков – Ербинская в направлении поселка Усть-Абакан. Рано утром на четвертом километре 44-летний мужчина потерял бдительность и слетел в кювет. Ход транспортного средства прекратился после столкновения с деревом.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медицинские работники. Врачи диагностировали у водителя перелом грудины. Мужчину отвезли в больницу.
Экспертиза обнаружила в крови виновника ДТП алкоголь. Работники Госавтоинспекции продолжают выявлять обстоятельства аварии для назначения наказания.
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