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В Хакасии пьяный водитель врезался в дерево‍

В Хакасии пьяный водитель иномарки протаранил дерево. Инцидент случился рано утром 28 декабря.
В Хакасии пьяный водитель врезался в дерево‍


Водитель Toyota Wish двигался по трассе Усть-Абакан – Чарков – Ербинская в направлении поселка Усть-Абакан. Рано утром на четвертом километре 44-летний мужчина потерял бдительность и слетел в кювет. Ход транспортного средства прекратился после столкновения с деревом.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медицинские работники. Врачи диагностировали у водителя перелом грудины. Мужчину отвезли в больницу.

Экспертиза обнаружила в крови виновника ДТП алкоголь. Работники Госавтоинспекции продолжают выявлять обстоятельства аварии для назначения наказания.


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