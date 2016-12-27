Видео: в Якутии вахтовики раздавили медведя «Уралами»

В соцсетях появилось жестокое видео того, как в Якутии вахтовики раздавили медведя «Уралами».
На кадрах видно, как водитель несколько раз переезжает животное, но медведь не погибает и тогда вахтовики решают подогнать вторую машину.
Медведь, оказавшийся между двумя «Уралами» кажется совершенно беззащитным и в этот момент один из участников издевательств пытается воткнуть бедному зверю в голову металлический прут.
Отметим, что видео издевательства над медведем попало на глаза министру охраны природы Якутии Сахамину Афанасьеву, который пообещал провести проверку по данному факту. Пользователи соцсетей были возмущены увиденным и разразились гневными комментариями.
«Все это очень дико», «Трусливые нелюди, в тюрьму вас», «Бедный медведь», — прокомментировали они видео на YouTube.
Отметим, в действиях раздавивших медведя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного Кодекса РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершённое группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой). Максимальный срок за данное преступление предусматривает до 2-х лет лишения свободы.
Напомним, в августе прошлого года на Курилах живодеры восемь раз переехали на джипе медведя. После издевательств один из мужчин хотел зарезать животное, однако медведь все-таки сумел вырваться от своих истязателей, повредив колесо джипу, а затем атаковал второе авто.
В Якутии вахтовики на грузовиках «Урал» давят медведя, видео
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