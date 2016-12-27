Падение самолета в Сочи 25 12 2016: последние новости, причины крушения, результаты поисковых работ

informvest.netВодолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета Ту-154 Минобороны России, разбившегося в ночь на 25 декабря в Черном море. Об этом сообщает портал informvest.net.Свидетель катастрофы над Черным морем рассказал, что авиалайнер разбился во время возможной попытки сесть на воду. Эту версию опубликовал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, близкие к расследованию.По данным издания, одним из очевидцев катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент происшествия на катере в море у сочинского побережья. Пограничник рассказал, что самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо набора высоты стал быстро снижаться к водной поверхности, как будто собираясь совершить аварийную посадку на воду.Свидетель уточнил, что положение лайнера в пространстве показалось ему странным даже для посадки: якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. В итоге, по словам пограничника, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.. По версии собеседников издания, скорее всего, самолет был «выведен на закритические углы атаки», что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154. В такой же ситуации в августе 2006 года оказался самолет Ту-154М ГТК «Россия», летевший по маршруту Анапа — Санкт-Петербург и разбившийся под Донецком, напоминает издание. Тогда расследованием было установлено, что командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки: потерявший скорость самолет на высоте более 12 тыс. м свалился в плоский штопор.Похожую версию вечером в понедельник сообщил и источник в силовых структурах. Разрушения хвостовой части Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду, рассказал собеседник агентства.Ранее специалист, близкий к КБ «Туполев», что на самолете Ту-154 есть приемник воздушного давления, предназначенный для измерения скорости, который необходимо прогревать перед вылетом, чтобы он показывал правильную скорость.«Ту-154 после взлета должен был набирать высоту кругами в районе Сочи. Через две минуты после взлета у него должна была быть высота метров восемьсот. А если приемник воздушного давления показывал неправильную скорость, то самолет мог легко сорваться в штопор, зацепиться за воду и развалиться на куски», — рассказал собеседник.При этом командир экипажа Ту-154, пилот первого класса, кавалер ордена Мужества Николай Виноградов предположил, что на борту разбившегося самолета произошел взрыв. По его мнению, разлет обломков свидетельствует о том, что самолет развалился в воздухе.. В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны официально пока сообщили только, что в понедельник в 17.55 в районе проведения поисковой операции была поднята и доставлена на берег часть боковой обшивки фюзеляжа Ту-154 с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 м. Также под водой обнаружены еще несколько обломков, в том числе хвостовая часть самолета с фрагментами двигателя. Сейчас эти обломки исследуются водолазами.Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 м от берега по оси взлета судна. С помощью акустических средств специалисты установили, что радиус разброса фрагментов — около 500 м. Средняя глубина в этом месте — около 30 м, что позволяет задействовать все имеющиеся поисково-спасательные средства.Для подъема со дна крупных частей самолета в район поисковой операции уже прибыл морской самоходный кран «Черноморец-11» грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.. Водолазы уже подняли на поверхность тело командира разбившегося самолета Ту-154 Романа Волкова. Кроме Волкова уже опознана помощник начальника департамента культуры Минобороны Оксана Бадрутдинова.Ранее возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы министр транспорта Максим Соколов заявлял, что процедура опознания будет проходить в Москве.Поисковики пока обнаружили только 13 тел погибших. Помимо них спасатели собрали в воде многочисленные фрагменты тел. Всего на борту Ту-154 находились 92 человека: экипаж, музыканты ансамбля имени Александрова, несколько офицеров и гражданских служащих Минобороны, 9 журналистов федеральных телеканалов и известный филантроп Елизавета Глинка.К поисковой операции подключились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации, говорят в Минобороны. Всего, по данным ведомства, в ней задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.По делу о крушении лайнера Ту-154 под Сочи прорабатываются четыре основные версии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.«Основными рабочими версиями остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета», — сообщили в ФСБ.

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