Карен Губасарян отказался помогать полиции: камеры видеонаблюдения помогли установить личность виновника аварии

Стало известно имя гражданина, который является виновником ужасного ДТП на Бауманской улице. Об этом сообщается сайт Siriusnews.ru. Ирина Волк, которая является официальным представителем МВД РФ, заявила об установлении личности разыскиваемого мужчины в рамках дела по факту ДТП в центре Москвы. На помощь правоохранительным органам пришли камеры на улице и в магазине, которые зафиксировали водителя.
Виновником аварии является Александр Ломов 1989 года рождения. На сегодняшний день данная личность находится в федеральном розыске. Погибшего в аварии Юрия похоронили в районе Балашихи. Его сестра заявляет, что семья и родные парня организовали поиски виновного в ДТП.
Напомним, 13 декабря водитель иномарки наехал на пешехода, от полученных травм 27-летний парень скончался до приезда скорой помощи. Исходя из видео, заснявшего данный инцидент, видно как машина врезается жертве в спину, от удара молодого человека уносит на несколько метров вперед, его тело ударяется о столб. Очевидцы пытались остановить водителя, но автомобиль скрылся с места происшествия. После случившегося владельца машины, которым является Губасарян Карен, правоохранительные органы объявили в розыск. Уроженец Грузии сразу заявил, что не он был в тот день за рулем, но называть личность виновника отказался.108.162.219.160
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