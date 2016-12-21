Отравление "Боярышником" в Иркутске, последние новости: 61 человек погиб от смертельной настойки

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Количество погибших в результате употребления настойки для ванн "Боярышник" достигло 61 человека. Всего же опасное зелье употребили внутрь более 100 человек, что означает возможность увеличения числа жертв. Согласно уточненным данным, в больницах Иркутска находятся 40 человек. Первые отравившие поступили 17 декабря 2016 года.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала судить за преднамеренное убийство производителей контрафактного спиртосодержащего средства «Боярышник»."Тех, кто это сделал, производителей, нужно найти и судить за преднамеренное убийство", - сказала Матвиенко, добавив, что нельзя было допускать продажу продукции на основе метилового спирта.Кроме того, спикер Совета Федерации пообещала, что власти будут бороться с контрафактом до тех пор, пока он не исчезнет с карты нашей страны.Еще раньше премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал изъять концентрат для принятия ванн «Боярышник» и другую спиртосодержащую продукцию из розничной продажи или же включить в систему государственного контроля ЕГАИС, объяснив это тем, что России существует «очень тяжелая проблема» с оборотом подобной продукциии."Все это фасуется в довольно значительные емкости, продается иногда через автоматы. Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов", - сообщил Медведев.Отдельно отмечается, что уже в ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, касающиеся оборота спиртосодержащей продукции.Напомним в заключении, в парфюмерном средстве "Боярышник" специалисты обнаружили метанол. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны 11 человек. В основном такая участь постигла предпринимателей и их сотрудников, которые продавали смертельную жидкость. Во время допросов они рассказали, что торговали "Боярышником" без каких-либо документов. Жидкость продавалась "из-под полы" для употребления в качестве алкогольного напитка.

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