Хабаровские живодерки последние новости: одна из девиц – шизофреничка, вторая ведала что творит

108.162.219.160

Психиатры отмечают: в преступных тандемах, вроде группы Орловой и Савченко, один преступник имеет шизотипическое расстройство, а второй ведает что творит. СМИ в Хабаровске сообщают: Алена Савченко уже несколько лет слышит «голоса», верит, что с нею говорит дьявол, называет себя его герцогиней, что сделало ее изгоем в колледже. А у Орловой не было проблем со сверстниками в престижном ТОГу, потому ей светит СИЗО для взрослых и колония, а не сумасшедший дом.Десять лет назад СМИ писали про подобный больной «тендем», и архивы о жутких живодерках со станции метро «Текстильщики» хранит «Московский Комсомолец». И тогда группа недолюбленных девочек, потерявших все материнские инстинкты, крутились возле преступной пары, состоящей из Виолетты Викторовой и ее подруги, по данным из тех лет – Оли. Виолетта только казалась равноправной участницей, а сама была марионеткой в руках социопатиченой Ольги, которая упивалась властью над живыми существами. Сама Викторова проявляла признаки неадекватности: звоня по объявлению по поводу собачки в добрые руки, называлась Сережей. Люди, знающие живодерок, завяли, что Викторова ощущает себя не девочкой, а парнем.История 2007-ого года не закончилась почти ничем, рассосавшись. Жители района в страхе за детей не решились заявить на «костяк» банды, ведь девицы натравливали на щенков, детей и слабослышащих своих бойцовских собак. Ольга затерялась, а Виолетта объявилась лет пять назад в попытке снова заиметь метиса бойцовой собаки. Волонтеры информировали население, умоляя не вверять мастиффа, стаффа или питбуля больной на голову женщине. Тогда адвокат даже не скрывала, что за разорванных болонок и коли можно только потребовать компенсацию, а бездомные щенки имуществом не значатся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162407-news.html