Отравление в Иркутске последние новости: можно ли лечиться лосьонами из боярышника

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Люди, которые покупали лосьоны и гели для ванн «Боярышник» в Иркутске, сейчас беспокоятся за себя. Они – адекватные люди, жидкое мыло от прыщей пить не станут, но метилен вместо этилового спирта в составе жидкостей для ванн их пугает. Метиловый спирт ядовит в любом виде, он даже в малых дозах несет слепоту и смерть, и страхи тех, кто купил «Боярышник», обоснованны. «Роспотребнадзор» сообщил СМИ: поквартирные обходы спасут население от ядовитой жидкости, которая опасна для всех.«Интерфакс» информирует: впервые за трое суток никто из алкоголиков, выпивших вместо водки настойку боярышника и жидкость для ванн, не умер. Отравление многие из СМИ по-прежнему называют алкогольным, хотя настоящие, запойные алкоголики пили то, что алкогольным напитком не является. И государство в какой-то мере пойдет навстречу бомжам и маргиналам, проверяя спирт во всем том, что они пьют. А пьют маргиналы в РФ жидкость для мытья стекол, тормозную жидкость, одеколон вроде «Тройного» и «Саша», гели, лосьоны, настойки боярышника, валерианы, календулы. Неудивительно, что из всех неразборчивых иркутян умерло 58 человек, а пострадало 102 человека.Девять предприимчивых дельцов, которые экономили на этиле, заменяя метилом, в Иркутской области уже пойманы, а их цехи прикрыты. Преступники копировали продукцию цехов из Питера, хотя торговой марки «Легат» давно не существует. На их «базах» были обнаружены цистерны с техническим спиртом, непригодным для производства косметики. Вторник объявлен траурным днем, потому что любая человеческая жизнь бесценна, даже бомжа-алкоголика, зависящего от спирта в любом его виде.

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