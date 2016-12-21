Что случилось в метро сейчас: труп мужчины убрали с рельс на станции «Выхино»

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На станции «Выхино» уже убрали с рельс труп мужчины, который сегодня утром свалился под поезд и умер, как пишет «Комсомольская правда». Обстоятельства гибели пассажира под колесами поезда метро выясняются, хотя на самоубийцу он не похож, но из-за печального инцидента в метро возник коллапс.Южное направление встало из-за того, что павильоны станций метро «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» никого пока людей не впускают и не выпускают. Весь пассажиропоток взяла на себя «фиолетовая ветка», и это тоже привело к коллапсу. Сейчас работу направления пытаются восстановить, народ ринулся на электричку, имея возможность совершить переход с подземного транспорта на наземный. Шесть станций были закрыты, перегоны перегружены, москвичи жалуются в социальных сетях, что снова невозможно доехать на работу.На данный момент возобновила ход Таганско-Краснопресненская линия, пишут на своем сайте «РИА Новости». Можно добраться и до «Жулебино», и до «Текстильщиков», открыты все перекрытые ранее станции. Однако пассажиры отмечают, что нынешнее метро не готово к разного рода ЧП, вроде падения человека на рельсы. Поезда ждали по часу и больше, а сесть удавалось только в третий состав. Поезда останавливались прямо в тоннеле, приводя людей в панику, и только голос диспетчера успокаивал, подсказывая, куда лучше пересесть.

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