Досрочные выборы в России

Выборы во Франции

В данном событии будут принимать участие три человека – нынешний президент – Николя Саркози, Марин Ле Пен – представительница Национального фронта и Франсуа Олланд. Предсказать итоги проведения данного мероприятия пока достаточно сложно, однако большинство экспертов уверено в том, что президентский пост страны останется за Николя Саркози.



Какие еще выборы запланированы на 2017 год

Исторически сложилось так, что будущая власть стремится подкупить своих потенциальных избирателей, при этом каждая сторона стремиться получить от этого свою выгоду, поэтому узнать о том, какие планируются выборы президентов в 2017 году, стоит каждому, ведь к данному событию нужно подготовиться.Дело в том, что финансовые ресурсы ежедневно становятся меньше и меньше, поэтому президенту нужно спешить, ведь смена власти в таких условиях может вызвать развитие катастрофы. Ориентировочной датой может стать март 2017, и в этом есть определенный символизм, ведь именно в 17-м году будет 17-ая годовщина пришествия нынешнего президента на престол, поэтому вероятность того, что президент будет выбран досрочно, очень высока.Откровенно говоря, ничего особенного в выборах президента в 2017 году не предвидится, ведь в основном все они будут проходить по заранее намеченному плану. И, кстати, объявление о том, что смерть короля Таиланда не станет причиной досрочного проведения выборов, и они пройдут по плану, только подтверждает данную информацию (до проведения данного мероприятия тайцы будут скорбеть).В предвыборной гонке здесь сегодня участвует шесть кандидатов, но лидерами считаются два, поэтому следить за проведением данного мероприятия стоит с особенной внимательностью.Примечательно то, что от участия в выборной гонке уже отстранили бывшего президента страны, хотя после четырехлетнего перерыва он хотел принять участие в данном событии. Хотя нынешний президент будет переизбираться повторно, и если его не изберут, то впервые с 1979 года президент будет править один срок (до этого все переизбиралась два раза).Лидеров в гонке пока нет, ведь сегодня в стране проводятся существенные реформы, основной целью которых является изменение полномочий президентов, следовательно, данная государственная должность для некоторых кандидатов станет максимально «непривлекательной».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165062-news.html