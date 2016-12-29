Какой будет налог на бездетность 2017 в России

В свободном государстве каждый человек вправе иметь собственное мировоззрение и жизненные приоритеты. У некоторых в планах существенно повысить рождаемость государства, кто-то не готов к рождению детей вообще. Принудить человека с собственной позицией к тому, чтобы он изменил свою систему ценностей, с точки зрения демократического государства, невозможно. Однако вполне возможным представляется введение налогов для тех людей, чей жизненный сценарий не соответствуют общепринятому. Будет ли введен налог на бездетность в 2017 году в России, поведает статья.
Что означает налог на бездетность.
Люди, достигшие возраста деторождения, но при этом не имеющие потомства, осуществляют выплату в пользу государства. Основоположник идеи такого налога утверждает, что зрелый человек, если он в силу личных причин не намеревается произвести потомство, должен хотя бы помочь налогом. В дальнейшем этот налог может быть направлен на материальную поддержку семей, решившихся подарить ребенку- сироте семью. Выплаты могут прекращаться в случае:
Диагноза «бесплодие»
Рождения детей
Усыновления
Взятия приемного ребенка в семью
Конечно, данные меры вряд ли способны сподвигнуть население на массовое рождение детей. По мнению аналитиков в первый год после введения такого налога действительно возможно увеличение рождаемости. Но спустя время народ привыкнет и былое рвение уйдет.Однако, по крайней мере, такие нововведения могут сгладить разницу между доходами бездетных граждан и тех, кто имеет детей. Хотя налог на бездетность едва ли можно назвать нововведением: он существовал в СССР. И имеет шансы возобновить свое существование сейчас. Не стоит забывать, что он даже существует. Правда, существование его несколько опосредованное.
Вычет на детей.
В современной России населению привычно платить НДФЛ. Многие и не задумываются, что под уплатой этого налога косвенно скрыт и налог на бездетность. Ведь за граждан, имеющих детей, отчисления в казну идут с суммы на 1400 рублей менее, чем за тех, у кого потомства нет. А на третьего и последующих детей — на 3000 рублей. Одиноким родителям предоставляется вычет в два раза больше. Родителю, воспитывающему ребенка — инвалида вычет составляет 12000 рублей.
Размеры налога
Трудоспособные лица отчисляют налог на доходы в размере 13%. Простая арифметика без труда поможет определить, сколько будет налог на бездетность 2017 в России. Таким образом, эта цифра составляет минимум 182 рубля. Она устанавливается в виде доплаты родителям и прописывается в расчетном листке. Для двоих детей это соответственно 364 рубля, для третьего ребенка- 390 рублей. То есть, сейчас в Российской Федерации есть аналог налога для бездетных и действует он по обратному принципу.
Перспективы
Может ли налог на бездетность занять прочное место в системе налогообложения России? Вряд ли. Выслушав очередное предложение о его введении, Президент не поспешил поддержать его. В 2015 году с инициативой выступил Владимир Жириновский. Он предложил удерживать с бездетных мужчин 6% их дохода. Однако, Президент отметил, что такие меры не являются необходимыми. Показатели рождаемости растут, спада не предвидится. Напротив, введение спорного налога может не только не простимулировать население к рождению, но и вызвать протест. Кроме того, Глава государства указал на отсутствие моральных оснований такого налога. Невозможно найти государство, где действует налог на бездетность. Практика показала, что его применение неэффективно и достаточно трудно, даже необъективно. Но действуют аналоги этого налога, в том числе и в нашей державе. Каким будет налог на бездетность 2017 в России? Его введение пока не предвидится.
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