Средства массовой информации недавно сделали заявление о том, что все предприниматели страны переходят на ЕССС с 1 января 2017 года, причем контролировать данный переход будет ФНС России. Аббревиатура ЕССС расшифровывается как единый социальный страховой стандарт, который станет отличной заменой обычным страховым взносам, и отдельно стоит сделать акцент на том, что предпринимателей ждет новая форма отчетности, нюансы которой стоит изучить каждому.
Цель нововведения
Правительство страны подготовило новую реформу для того, чтоб повысить собираемость страховых взносов, ведь изначально созданные формы с этим заданием не справляются. Власти привлекли к этому занятию налоговую службу, действующую на федеральном уровне, которая отличается своим серьезным подходом к делу и ответственностью, поэтому избежать уплаты обновленного страхового стандарта не получится ни у кого. Фонды с начала нового года будут лишь формально вести персональный учет застрахованных граждан, ведь именно они будут вести отчетность, но назначение пенсий и соответственно их выплата, которые также связаны со страховыми взносами, останется на функциях Пенсионного Фонда, именно такие изменения прописаны в новом законопроекте. Власти говорят о том, что единый социальный налог в 2017 году, ставка по которому будет вполне оптимальной, представляет собой возврат к функционированию правил старой налоговой системы. Однако он не относится к федеральным налоговым выплатам, и, откровенно говоря, к налогам от не относится, потому что сбор облагается собственной налоговой базой, которая будет курировать именно страховые сборы.
Размер ставки и отчетность
Одним из более важных моментов обсуждения функционирования данного законопроекта являются ставки ЕССС с 1 января 2017 года для ИП. Суммарная ставка в современное время достигает примерно 30%, при этом эксперты уделяют внимание тому, что уровень ставки оказывает серьезное влияние на функционирование экономики, и данный факт необходимо уметь использовать. Владимир Путин, кстати говоря, предложил понизить ставку на несколько процентов, ведь, по его мнению, подобное изменение позволит сделать экономическую систему страны более привлекательной для инвесторов. Сумма сбора рассчитывается от всего размера заработной платы. Отчетность немного изменится, и к 2017 году все фонды передадут в подразделения ФНС, хотя в текущем году организации будут передавать отчеты в соответствии с общепринятыми правилами, которые действовали до принятия нового законопроекта. Проверкой будут заниматься представители ФСН, но отчет по ЕССС с 1 января 2017 года, если верить тексту законопроекта, нужно будет предоставить до марта 17 года, поэтому в новых правилах необходимо начать разбираться заранее. Сверка всех данных между системой ЕССС и ФНС закончится в середине мая, ведь именно такое количество времени требуется для проверки всех данных и окончательной передачи базы данных представителям налоговой службы. Оплата будет производиться непосредственно в налоговую службу, на счет для которого специально создан единый КБК, номер которого будет опубликован ближе к концу года, но для оплаты будет применяться только одна форма, в которой указана единая сумма, следовательно, отчетность будет существенно упрощена.
Небольшой вывод
В завершение нужно сделать акцент на том, что единый социальный взнос полностью изменит собой действующие страховые механизмы, при этом подобные изменения позволят упростить собой налоговое администрирование. Новый законопроект станет отличным стимулом для улучшения работы экономической системы и простимулирует собираемость сборов, но справедливости ради стоит заметить, что чиновники всерьез рассматривают вопрос, касающийся снижения ставок, что нельзя считать плохой новостью. Риски, безусловно, есть, о чем не устают заявлять некоторые эксперты, но применение данного изменения сделает страховую систему более комфортной и безопасной.108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162448-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.