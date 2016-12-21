«Татфондбанк» последние новости: чего следует ожидать вкладчикам и должникам банка

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Вкладчики и должники «Татфондбанка» не понимают, на каком они свете, но сайт e-Kazan. Новости в Казани готов дать консультацию. Долги взявшим ипотеку и кредит никто прощать не будет, потому для должников, платящих по графику, офисы открыты. А тем, кто доверил «прогоревшему» банку свои деньги, вклады вернут 29 декабря банки-агенты. «Татфондбанк» деньги не возвращает, но принимает согласно постановлению АСВ.Банк, даже умирая и без шанса на спасение вернет вклады, которое застрахованы, и к таковым относится любой вклад, который меньше 1, 400 000 рублей. Эту сумму вернут с процентами по состоянию счета на 15 декабря. Но вернет банк-агент, вероятно банк «АК Барс», который выбран временной комиссией в «Татфондбанке». Банки-агенты требуют от вкладчика только паспорт, выплачивая долг банка-банкрота. Каждый такой агент хочет, чтоб вкладчик «лопнувшего» банка открыл счет у него. Срок вернуть деньги – около трех месяцев, за это время можно найти себе более ликвидный банк, нацеленный на доходы. Не обязательно даже бежать в первые дни за своими деньгами: так делают те, кто верит панике в СМИ. Можно это сделать в феврале.Тем, кому средства позволили вложить в банк более, чем 1,4 млн. рублей, придется туго: им остаток будут возвращать долго и с трудом. Так же e-Kazan.ru объясняет: ряд банков из-за падения «Татфондбанка» ощутили на себе последствия паники. Это ликвидные и сильные банки, которые ограничили рассчетно-кассовое обслуживание. «По раздачу» уже попали «Тимир банк», «ИнтехБанк» и «Алтынбанк».

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