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АСВ в «Татфондбанке» назвало банки-агенты, выплачивающие компенсацию вкладов

АСВ в «Татфондбанке» назвало банки-агенты, выплачивающие компенсацию вкладов


АСВ в «Татфондбанке» уже назвало банки-агенты, выплачивающие компенсацию, — пишет казанское издание «Инказан.ру». Вчера был проведен конкурс и выбраны самые ликвидные и стабильные банки, которые будут «отдуваться» за «Татфондбанк», но пока они не оглашаются в СМИ, потому что выплаты начнутся не ранее 29 декабря. Любой банк-агент, который будет уполномочен выплатить компенсацию, потребует у населения только паспорта.

Очень вероятно, что с паспортом за своим вкладом можно будет пойти в «АК Барс», ведь этот банк один из самых надежный и устойчивых в Республике. Канал РБК пишет — председатель «АК Барса» Зуфар Гараев не против видеть банком-агентом именно свой банк. Умение рассчитаться за чужие долги – признак крепкой кредитной организации. Те 50 млн. рублей, которые «Татфондбанк» остался должен вкладчикам, у «АК Барса» есть, ему даже не страшно расстаться с активами в 80 млн., а вот покупать тонущий банк у его правления намерения нет. Обычно вместе с банком происходит слияние с проблемами в этом банке. Зуфар Гариев надеется, что ему не придется одному выплачивать компенсации, ведь на сегодня определились и другие банки-агенты.

АСВ в «Татфондбанке» назвало банки-агенты, выплачивающие компенсацию вкладов


Господин Гареев не стал скрывать своих тайных намерений и заявил каналу РБК о том, что любой банк-агент рассчитывает переманить вкладчиков банкрота себе. И у его кредитной организации есть все шансы заполучить себе перепуганных, без почвы под ногами, шокированных вкладчиков «Татфондбанка». Санация в таких условиях невыгодна всем, кто будет выплачивать долги «Татфондбанка», и «АК Барсу» — в первую очередь. В наше время после банкротства одного банка население рассматривает другой, не хранит свои сбережения дома под подушкой или в личном сейфе.108.162.219.160


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