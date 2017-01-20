Дмитрия Нагиева не пригласили в фильм «Отель Элеон»

Заключительная часть популярного спин-оффа «Кухня» выйдет уже весной 2017 года. По словам создателей, ожидаемый фильм «Отель Элеон» станет концом кулинарной истории. Продолжения не будет. По словам продюсеров, за время существования ситкома вышло 6 сериалов «Кухни» и одна полнометражная картина о приключениях поваров в Париже «Кухня в Париже». Продюсеры считали, что именно этот фильм станет концом истории, но после того, как за ее продолжение высказались около миллиона фанатов, историю было решено продлить.Съемки второго фильма «Отель Элеон» проходят в Сочи и в Москве и на данный момент находятся на завершающем этапе. По замыслу авторов фильма, к шеф-повару Виктору Баринову обращается лично президент России. Он просит, чтобы команда шефа приняла участие в чемпионате мира среди поваров и доказала, что она - лучшая в мире. Кулинары отправляются в путешествие.Многие артисты, ставшие благодаря «Кухне» настоящими звездами, снова появятся на экране, но не Дмитрий Нагиев. По словам артиста, ему не предлагали сниматься ни в первом, ни во втором сезонах сериала «Отель Элеон», но это долгий разговор, поскольку даже если бы предложили, вероятнее всего отказался. «Хорошего должно быть понемножку», - говорит актер.

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