СКР проверит данные о ребенке, неспособном ходить из-за врачебной ошибки

Сотрудники СКР проверят данные о 8-летнем мальчике, неспособном ходить из-за врачебной ошибки. Сообщается, что правоохранители Мордовии будут проверять информацию, появившуюся в СМИ, касательно неправильного лечения ребенка.
Как утверждает Наталья Афанасьева, помощник прокурора СУ СК России, СКР собираются осуществить проверку подлинности информации касательно ребенка, которому медицинские работники не оказали необходимую помощь. По окончанию расследования будут приняты процессуальные меры по отношению к виновным в возникшей ситуации. Ранее сообщали, что врачи приняли заболевания мальчика за обычные возрастные изменения. Предполагается, что 8-летний мальчик стал инвалидом из-за неправильного диагноза, поставленный врачами при осмотре. Долгое время медицинские работники не могли поставить диагноз ребенку, а тем временем, у него развился отит, который стал причиной глухоты. Далее у пациента атрофировались суставы, поэтому мальчик не может двигаться. Родителям пришлось оставить работу и продать квартиру, чтобы получить деньги на операцию сына. Сейчас мать 8-летнего ребенка планирует подавать в суд.
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