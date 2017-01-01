"Столото": результаты последнего тиража, кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь

Несколько часов назад завершился грандиозный розыгрыш миллиарда рублей, который был приурочен к Новому 2017 году. Россияне с большим нервным напряжением ожидали прямого эфира на телеканале НТВ, так как каждый из них надеялся, что именно он станет победителем.Ранее сообщалось о том, что компания "Гослото" подготовила умопомрачительное новогоднее предложение для россиян: 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года организаторы лотереи впервые в России разыграют сразу 1 миллиард рублей в семи лотереях. За началом розыгрыша все владельцы новогодних лотерейных билетов от компании "Столото" могли начать следить 31 декабря с 20:00 по московскому времени на телеканале НТВ.31 декабря в 20:00 в прямом эфире на НТВ прошли тиражи «Гослото "5 из 36" спецвыпуск», «Гослото "6 из 45" спецвыпуск», Русского лото, а также первый тираж новой лотереи «Гослото «4 из 20». Результаты появились на официальном сайте лотереи в 1:00 мск 1 января.А уже сегодня, 1 января, состоятся праздничные розыгрыши «Гослото «7 из 49», Жилищной лотереи, «Золотой подковы» и «6 из 36». Результаты будут доступны в 14:00 мск 1 января на сайте "Столото".Примечательно отметить, что миллиард рублей - это так много, что унести его с собой просто невозможно, ведь в купюрах по сто рублей он весит 9,3 тонны, а по пять тысяч рублей - 204 килограмма.

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