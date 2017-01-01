Гороскоп на сегодня, 1 января 2017, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 01.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день, 1 января, с помощью "показаний звезд" информирует о следующих событиях, ожидающих знаки Зодиака: в воскресенье Раки открыты для новых экстремальных эмоций. В свою очередь Близнецы в начале года получат заряд оптимизма. Что касается Львов, то они будут проводить 1 января в компании родных за поеданием салатов и просмотром телевизора.Сегодняшний день принесет представителям данного знака Зодиака денежные траты без особенной необходимости. Следует помнить об этом моменте, совершая покупки.Земной знак знаменит своим отменным аппетитом. И в первый день нового года Телец только подтвердит правило, что вкусной еды много не бывает. Впрочем, звёзды не возражают, а только дают добро. Сегодня можно позволить себе капельку лишнего. Впрочем, не-капельку тоже.На старте нового года Близнецы получают заряд оптимизма, любовного или творческого вдохновения. Может успешно завершиться сюжет, на который вы возлагали много надежд, или наметиться просвет в затянувшейся истории.В воскресенье мозг Рака открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое.Льву совсем не хочется проводить воскресенье, доедая остатки ночного пиршества и поглядывая в телевизор. Огненный знак жаждет приключений. Что ж, кто ищет, тот всегда найдёт. Только будьте аккуратнее, приключения тоже бывают разными.Девы проведут первый день нового года замечательно, если нравится собственная роль и дают простор для творчества связанные с ней функции. Если обязанности оказались слишком тяжелыми, к вечеру возможно легкое раздражение. К счастью, эти сутки не располагают к ссорам.В воскресенье Весам следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Весы будут настроены по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ними и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко!Какой бы ни была новогодняя ночь, первое утро нового года Скорпионы не пропустят. Оно станет для представителей стихии Воды удивительно удачным. И подарок под ёлочкой найдется, и прекрасные новости прилетят. В общем, год начинается как надо!Переход от Старого года к Новому пройдет для Стрельцов удачно. Технические и бытовые неполадки компенсируются душевным комфортом. Лучше не прерывать цепь позитивных событий, а получить от них удовольствие.В воскресенье Козерог должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Козерога многое зависит.Вы хотите отдохнуть и расслабиться, но все вокруг полны сил и энергии, постоянно вас дёргают и требуют, чтобы вы пели, плясали, гуляли, веселились, катались с горок и так далее. Придётся идти на поводу у тех, кто просит, хотя ничто не сможет отвлечь вас от мыслей о диване и пледе.Рыбам стоит меньше концентрироваться на собственных делах, сохранять равновесие между личными вкусами и требованиями обстановки. В первый день наступившего года важен баланс «приема и отдачи», на психологическом и физическом уровне.

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