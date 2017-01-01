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Гороскоп на сегодня, 1 января 2017, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 01.01.2017

Гороскоп на сегодня, 1 января 2017, по знакам Зодиака: точный гороскоп для всех знаков 01.01.2017
Гороскоп на сегодняшний день, 1 января, с помощью "показаний звезд" информирует о следующих событиях, ожидающих знаки Зодиака: в воскресенье Раки открыты для новых экстремальных эмоций. В свою очередь Близнецы в начале года получат заряд оптимизма. Что касается Львов, то они будут проводить 1 января в компании родных за поеданием салатов и просмотром телевизора.

Гороскоп на сегодня, 1 января 2017, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Сегодняшний день принесет представителям данного знака Зодиака денежные траты без особенной необходимости. Следует помнить об этом моменте, совершая покупки.

Гороскоп Телец. Земной знак знаменит своим отменным аппетитом. И в первый день нового года Телец только подтвердит правило, что вкусной еды много не бывает. Впрочем, звёзды не возражают, а только дают добро. Сегодня можно позволить себе капельку лишнего. Впрочем, не-капельку тоже.

Гороскоп Близнецы. На старте нового года Близнецы получают заряд оптимизма, любовного или творческого вдохновения. Может успешно завершиться сюжет, на который вы возлагали много надежд, или наметиться просвет в затянувшейся истории.

Гороскоп Рак. В воскресенье мозг Рака открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое.

Гороскоп Лев. Льву совсем не хочется проводить воскресенье, доедая остатки ночного пиршества и поглядывая в телевизор. Огненный знак жаждет приключений. Что ж, кто ищет, тот всегда найдёт. Только будьте аккуратнее, приключения тоже бывают разными.

Гороскоп Дева. Девы проведут первый день нового года замечательно, если нравится собственная роль и дают простор для творчества связанные с ней функции. Если обязанности оказались слишком тяжелыми, к вечеру возможно легкое раздражение. К счастью, эти сутки не располагают к ссорам.

Гороскоп Весы. В воскресенье Весам следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Весы будут настроены по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ними и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко!

Гороскоп Скорпион. Какой бы ни была новогодняя ночь, первое утро нового года Скорпионы не пропустят. Оно станет для представителей стихии Воды удивительно удачным. И подарок под ёлочкой найдется, и прекрасные новости прилетят. В общем, год начинается как надо!

Гороскоп Стрелец. Переход от Старого года к Новому пройдет для Стрельцов удачно. Технические и бытовые неполадки компенсируются душевным комфортом. Лучше не прерывать цепь позитивных событий, а получить от них удовольствие.

Гороскоп Козерог. В воскресенье Козерог должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Козерога многое зависит.

Гороскоп Водолей. Вы хотите отдохнуть и расслабиться, но все вокруг полны сил и энергии, постоянно вас дёргают и требуют, чтобы вы пели, плясали, гуляли, веселились, катались с горок и так далее. Придётся идти на поводу у тех, кто просит, хотя ничто не сможет отвлечь вас от мыслей о диване и пледе.

Гороскоп Рыбы. Рыбам стоит меньше концентрироваться на собственных делах, сохранять равновесие между личными вкусами и требованиями обстановки. В первый день наступившего года важен баланс «приема и отдачи», на психологическом и физическом уровне.


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