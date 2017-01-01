В чем нужно было встречать 2017 год Петуха: новогодний стол 2017, что должно быть на столе, как встречать и что готовить на праздник

Новый год наступил, но россияне все равно проявляют интерес к тому, в чем нужно было встречать праздник, дабы не накликать проблем со стороны символа 2017 года - Огненного Петуха.Ранее мы отмечали, что следует произвести закупку продуктов заранее, дабы затем не оказаться в многокилометровым пробках и очередях в магазинах. Но, учитывая менталитет русского человека, подобного развития событий - избежать вряд ли удастся. Из советов следует остановиться еще и на этом: составьте примерный план меню и приобретайте только необходимые продукты, что позволит сохранить как время, деньги, так и нервы. Не забывайте и о том, что за пару тройку дней до праздника цены в магазинах обычно вырастают.В процессе составления меню нужно учитывать не только собственные гастрономические предпочтения, но еще и опираться на советы астрологов. Как известно, хозяином 2017 года станет Петух, а значит не стоит ставить на стол курицу и яйца. Удачной заменой курочке станет индейка или утка, запеченные в духовке, или другое мясо: говядина или свинина, станут прекрасным вариантом горячего. Тут уж бесконечное множество вариантов из этих продуктов: котлеты, отбивные, шашлычки, мясо, запеченное с овощами и фруктами.Совершенно не следует обходить стороной и рыбу, которая в обязательном порядке должна присутствовать на столе. Например, она может проявиться в запеченном в духовке виде, либо же быть добавлена в знаменитое заливное из "Иронии судьбы".Что касается салатов, которые являются неотъемлемыми атрибутами любого праздника, то в них допускается использование мяса птицы и куриных яиц, но с той оговоркой, что при любом удобном случае - их заменить на перепелиные. Какой же Новый год можно представить без легендарного салата оливье, которому обязательно должно найтись место и в праздничном меню на 2017 год.Закуски также можно сделать с салатной начинкой, наполнив ей тарталетки или крекеры, которые будут красиво смотреться в виде канапе. На столе должно быть много фруктов ярких цветов. Очень просто делается "фруктовая елка". Десерты также должны быть легкими и незамысловатыми. Петух представляет из себя птицу бойкую и подвижную, а чрезмерное чревоугодие и тяжесть ему не по нраву.По поводу алкогольных напитков следует выделить следующие аспекты: нужно соблюдать умеренность. Крепкий алкоголь хозяин 2017 года не любит, поэтому способен разгневаться на тех, кто решит переборщить со спиртным. Самыми лучшими вариантами праздничного стола станут легкие вина, коктейли и, конечно же, шампанское.Не стоит забывать и о надобности угощения Петуха, для которого лучше выделить немного зерен или кукурузы, тогда как на елку можно повесить мешочек с зерном и монетами. Петух является очень разумной птицей, поэтому обязательно по-достоинству отблагодарит хозяев дома, который заранее проявили свою заботу по отношению к нему.Астрологи отмечают, что в эту ночь стоит одеть яркую и даже броскую одежду. Не стоит забывать и об украшениях, которые должны быть того же оттенка. Мужчинам можно одеть красный галстук или бабочку.Девушки должны выглядеть ярко и неординарно. Макияж можно сделать таким же экстравагантным, как и платье. Красная помада как раз будет самый раз.Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.

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