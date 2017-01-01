Когда откроют Египет: новости сегодня, 1 января, для российских туристов

Египетское направление, судя по последним новостям, окажется вновь доступно для россиян в начале 2017 года. Однако данная информация не является официальной, потому что никто из представителей ответственных ведомств не берется давать прогнозы.Накануне сообщалось о том, что президенты двух стран обсудили взаимодействие, в том числе и по вопросу восстановления авиационного сообщения. Какие-либо другие детали переговоров не приводятся за исключением того, что стороны выражают взаимный интерес в разрешении этого щекотливого вопроса.На сегодняшний день, если проанализировать последние новости, можно констатировать, что в 2016 году Египет останется закрытым для российских граждан. Дело в том, что уровень обеспечения безопасности, которые имеет место быть сейчас в Египте, все еще оставляет желать лучшего. По неофициальным данным, восстановление авиасообщения случится в начале следующего года. Более точные сроки можно будет озвучивать по мере развития событий.Сейчас можно на основе предположений констатировать, что египетское направление станет вновь доступно для российских граждан в начале 2017 года. Ожидается, что именно к этому моменту египтяне проведут комплекс мероприятий по обеспечению повышенной безопасности в своих воздушных гаванях. Однако окончательное решение будут принимать российские ответственные ведомства, для которых важно, чтобы никаких огрех в безопасности аэропортов Египта не было, дабы не мог повториться тот чудовищный теракт, что имел место быть в конце прошлого года.Российские власти приняли решение о временном запрете на полеты в Египет после того, как на Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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