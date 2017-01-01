Выходные в январе 2017 года: сколько отдыхаем на Новый год 2017

Вот и наступили столь долгожданные среди россиян новогодние праздники, предусматривающие длительные каникулы. Кто-то решает их провести на свежем воздухе, занимаясь активными видами спорта, тогда как находятся и те, кто почти не выходит из дома, доедая салаты и просматривая различные телешоу.Сразу же нужно внести ясность, заметив, что в 2017 году в январе отдыхать будем на один день меньше, чем в 2016 году. Минтруд России определил, что выходными днями для россиян будут девятидневные новогодние каникулы. Перенос выходных в 2017 году утвержден постановлением правительства РФ от 04.08.2016 №756.В ушедшем в историю 2016 году 31 декабря выпал на субботу, поэтому именно с этого дня стартую долгосрочные новогодние каникулы. Обычно же, если последний день года выпадает на рабочий день, то он становится сокращенным.Официальные новогодние выходные дни в 2017 году продлятся с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, то есть целых девять дней. Этого времени должно хватить для полноценного отдыха.В виду того, что в этом году во время новогодних каникул два официальных праздничных дня совпадает с выходными, Минтруд распорядился перенести эти дни, "подверстав" их к другим праздникам.Таким образом:— 1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятницу);— 7 января (суббота) переносится на 8 мая (понедельник).Следует также уточнить, что 1 января - Новый год 2017 - считается официальным праздничным выходным днем. 7 января в России отмечается второй по значимости (после Пасхи) православный праздник - Рождество Христово, и этот день также является выходным.Ежели оформить отпуск в январе, сразу после новогодних праздников, а не до них - в декабре, можно потерять в зарплате. Даже несмотря на отпуск одинаковой продолжительности и ничем не отличающийся средний заработок. И вот почему. В январе рабочих дней меньше, а значит, один день отдыха будет стоить "дороже". Поэтому, выбирая отпуск в январе, можно потерять в зарплате.Выплатить отпускные сотруднику надо не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха (ст. 136 ТК РФ). Если сотрудник берет отпуск сразу же после новогодних праздников, то не стоит откладывать выплату на январь. Ведь компания в это время не работает. Безопаснее рассчитаться 30 декабря. Если выплатить отпускные в первый рабочий день уже после каникул, то возможен штраф на трудовой проверке до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).Сотрудники, которые накопили дни отдыха за работу в выходные и праздники, после каникул могут взять положенные им отгулы (ст. 153 ТК РФ). Если работник будет отдыхать уже 9 января 2017 года, приказ нужно оформить до январских каникул. Форма приказа произвольная. В приказе надо записать основание для его издания - заявление сотрудника, в котором он просит об отдыхе. Сотрудник должен уточнить, в какой день берет отгул. Это необходимо, чтобы правильно составить табель учета рабочего времени и рассчитать зарплату. В табеле день отдыха за работу в праздник надо отметить кодом "НВ" или "28" (постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).

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