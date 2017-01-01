Долгожители из Испании рассказали секреты здоровья и долголетия

В Испании живут более 10 тысяч долгожителей, возраст которых достигает 100 лет и больше, страна занимает второе место по показателям средней продолжительности жизни.В опросе учёные выяснили, что именно помогает долгожителям сохранять здоровье. По словам опрошенных, они каждый день посвящают время своему любимому занятию, например, игре в шахматы и игре на музыкальных инструментах. Любимое дело помогает избежать негативного настроения, и оберегает организм от стрессов. Также опрошенные назвали секретом долголетия крепкую семью, так как в Испании люди предпочитают жить сплочённо.

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