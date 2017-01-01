Долгожители из Испании рассказали секреты здоровья и долголетия

Учёные из Испании провели опрос, в котором они узнавали у долгожителей, что им помогло дожить до такого возраста. В ходе социального исследования пожилые люди поделились секретами своего долголетия, и дали молодым несколько советов.
В Испании живут более 10 тысяч долгожителей, возраст которых достигает 100 лет и больше, страна занимает второе место по показателям средней продолжительности жизни. В опросе учёные выяснили, что именно помогает долгожителям сохранять здоровье. По словам опрошенных, они каждый день посвящают время своему любимому занятию, например, игре в шахматы и игре на музыкальных инструментах. Любимое дело помогает избежать негативного настроения, и оберегает организм от стрессов. Также опрошенные назвали секретом долголетия крепкую семью, так как в Испании люди предпочитают жить сплочённо.
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