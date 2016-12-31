Автозаводы Санкт-Петербурга прекращают работу и уходят на новогодние каникулы

Все заводы, производящие автомобили на территории Петербурга и Ленобласти уходят на новогодние каникулы с 31 декабря. В списке предприятий, которые останавливают работу завод «Toyota», «Ford» и «Nissan».Работа на заводе «Hyundai» была приостановлена еще 26 декабря, однако уже 30 декабря некоторые цехи начали подготовку к выпуску нового автомобиля, который запланирован на 9 декабря.К слову, эксперты заявляют, что автомобильные предприятия, расположенные на территории питерского региона работают не на полную мощность. Например, завод Nissan выпускает 30 000 автомобилей в год, в то время как его мощности рассчитаны на 100 000 моделей.

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