Автозаводы Санкт-Петербурга прекращают работу и уходят на новогодние каникулы

Все автомобильные заводы Санкт-Петербурга и области прекращают работу 31 декабря 2016 года и уходят на новогодние каникулы. Работа предприятий возобновится 9 января 2017 года.
Все заводы, производящие автомобили на территории Петербурга и Ленобласти уходят на новогодние каникулы с 31 декабря. В списке предприятий, которые останавливают работу завод «Toyota», «Ford» и «Nissan». Работа на заводе «Hyundai» была приостановлена еще 26 декабря, однако уже 30 декабря некоторые цехи начали подготовку к выпуску нового автомобиля, который запланирован на 9 декабря.
К слову, эксперты заявляют, что автомобильные предприятия, расположенные на территории питерского региона работают не на полную мощность. Например, завод Nissan выпускает 30 000 автомобилей в год, в то время как его мощности рассчитаны на 100 000 моделей.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165731-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.