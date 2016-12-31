Новый год естественно не может обойтись без волнительных забот, предпраздничной суеты, новогодних блюд и украшения стола.
Любая женщина мечтает поразить любимых и друзей необыкновенно вкусным блюдом, хочет устроить такое застолье, чтобы восхитительный запах выпечки и салатов заполнил все жилище.
СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные.
Праздничный стол украшают, создавая новогодний настрой, подсвечники, салфетки-снежинки, выпечка в виде ели, конечно, не обходится без мандаринов и шампанского. СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные Дом не отстает от праздничного стола, его главное украшение – красавица из леса, облаченная в поистине королевский наряд, мигающая разноцветными огнями, мерцающая звездами. Восхитительная ель, вся в шариках и шишках, в ожидании радостного праздничного детского и взрослого хоровода под веселые новогодние песенки.
Смешные СМС поздравления на Новый год Петуха 2017 можно отправить своим друзьям, которые ценят юмор. Выберете понравившееся поздравление и отправьте его своему другу, по средствам СМС сообщения:
Будь красивым, ярким, новым! С Петушиным годом Новым!
Ты встречай его умело, Чтоб потом твое же тело Спать не бухнулось под елку Прямо в острые иголки!
*** Здоровье чтобы сибирское было, Чтоб ваши чувства не остыли, Деньги пусть будут по всем карманам, А близкие люди всегда будут рядом!
*** Пусть Дед Мороз в гости придёт, Подарков много принесёт: Здоровье, счастье и деньжат, Тогда весь год пойдёт на лад!
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