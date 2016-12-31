СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные

СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные.

Любая женщина мечтает поразить любимых и друзей необыкновенно вкусным блюдом, хочет устроить такое застолье, чтобы восхитительный запах выпечки и салатов заполнил все жилище.Праздничный стол украшают, создавая новогодний настрой, подсвечники, салфетки-снежинки, выпечка в виде ели, конечно, не обходится без мандаринов и шампанского.Дом не отстает от праздничного стола, его главное украшение – красавица из леса, облаченная в поистине королевский наряд, мигающая разноцветными огнями, мерцающая звездами. Восхитительная ель, вся в шариках и шишках, в ожидании радостного праздничного детского и взрослого хоровода под веселые новогодние песенки.Смешные СМС поздравления на Новый год Петуха 2017 можно отправить своим друзьям, которые ценят юмор. Выберете понравившееся поздравление и отправьте его своему другу, по средствам СМС сообщения:Будь красивым, ярким, новым!С Петушиным годом Новым!Ты встречай его умело,Чтоб потом твое же телоСпать не бухнулось под елкуПрямо в острые иголки!***Здоровье чтобы сибирское было,Чтоб ваши чувства не остыли,Деньги пусть будут по всем карманам,А близкие люди всегда будут рядом!***Пусть Дед Мороз в гости придёт,Подарков много принесёт:Здоровье, счастье и деньжат,Тогда весь год пойдёт на лад!

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