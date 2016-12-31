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  • 22:29 – СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные 


СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные

Новый год естественно не может обойтись без волнительных забот, предпраздничной суеты, новогодних блюд и украшения стола.

Любая женщина мечтает поразить любимых и друзей необыкновенно вкусным блюдом, хочет устроить такое застолье, чтобы восхитительный запах выпечки и салатов заполнил все жилище.

СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные.


СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные

Праздничный стол украшают, создавая новогодний настрой, подсвечники, салфетки-снежинки, выпечка в виде ели, конечно, не обходится без мандаринов и шампанского.
СМС с Новым годом Петуха 2017: смешные, короткие, прикольные
Дом не отстает от праздничного стола, его главное украшение – красавица из леса, облаченная в поистине королевский наряд, мигающая разноцветными огнями, мерцающая звездами. Восхитительная ель, вся в шариках и шишках, в ожидании радостного праздничного детского и взрослого хоровода под веселые новогодние песенки.

Смешные СМС поздравления на Новый год Петуха 2017 можно отправить своим друзьям, которые ценят юмор. Выберете понравившееся поздравление и отправьте его своему другу, по средствам СМС сообщения:

Будь красивым, ярким, новым!
С Петушиным годом Новым!

Ты встречай его умело,
Чтоб потом твое же тело
Спать не бухнулось под елку
Прямо в острые иголки!

***
Здоровье чтобы сибирское было,
Чтоб ваши чувства не остыли,
Деньги пусть будут по всем карманам,
А близкие люди всегда будут рядом!

***
Пусть Дед Мороз в гости придёт,
Подарков много принесёт:
Здоровье, счастье и деньжат,
Тогда весь год пойдёт на лад!


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