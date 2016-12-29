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Дети в четырех секс-шопах Иркутска стали персонами нон грата

Депутаты города Иркутск приняли решение запретить для посещения детьми некоторые заведения в городе. В частности, в четырех секс-шопах школьники и дошкольники стали персонами нон грата.

Дети в четырех секс-шопах Иркутска стали персонами нон грата


Причиной для такого решения стала инициатива депутатов, согласно которой детей необходимо оградить детей от ситуаций, которые могут нанести вред их психическому здоровью. Идея возникла еще 2 года назад, когда возле одной из школ Иркутска появилась реклама магазина интим-характера.

Теперь дети стали персонами нон грата в 4 сексшопах. Первоначально магазинов в перечне было больше, но 2 заведения для взрослых были закрыты накануне.


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