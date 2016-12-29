Дети в четырех секс-шопах Иркутска стали персонами нон грата

Депутаты города Иркутск приняли решение запретить для посещения детьми некоторые заведения в городе. В частности, в четырех секс-шопах школьники и дошкольники стали персонами нон грата.
Причиной для такого решения стала инициатива депутатов, согласно которой детей необходимо оградить детей от ситуаций, которые могут нанести вред их психическому здоровью. Идея возникла еще 2 года назад, когда возле одной из школ Иркутска появилась реклама магазина интим-характера.
Теперь дети стали персонами нон грата в 4 сексшопах. Первоначально магазинов в перечне было больше, но 2 заведения для взрослых были закрыты накануне.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165068-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.