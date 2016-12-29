Пенсии-2017, свежие новости: повышение военным пенсионерам, что будет с индексацией пенсий неработающим и работающим пенсионерам

Вокруг пенсий в России за последнее время сказано и написано очень много, поэтому на данный момент времени можно систематизировать отдельные позиции и сделать сразу же вывод, что в обозримой перспективе власти страны пойдут на ряд мер, направленных на сокращение вливаний в социальную сферу. Всему виной остается продолжающийся экономический спад.В текущем году военные пенсионеры не могут рассчитывать на дополнительное повышение своих пенсий. Уточним, что на военные пенсии могут рассчитывать те люди, которые не менее 20 лет проработали в силовых ведомствах РФ.Несколько лет назад российское правительство утвердило программу, которая предусматривает ежегодную индексацию военных пенсий. Впрочем, процент, на который они будут подниматься, всегда разный и опирается исключительно на те экономические показатели, которые фиксируются в нашем государстве по итогам того или иного года.Как известно, сейчас Россия испытывает колоссальные экономические затруднения, которые сказываются на всех областях жизнедеятельности населения. Увы, но и социальная сфера не осталась без корректировок. В качестве примера можно обратиться к новому законопроекту о сокращении страховой пенсии бывшим военным. Он предусматривает, что если военнослужащий после окончания службы официально работал на любом гражданском объекте, то кроме военной пенсии, он также получает и страховую пенсию. В Госдуму относительно недавно было внесено предложение о сокращении подобного вида страховой доплаты. Это позволить бюджету страны высвободить несколько миллионов рублей, которые, как ожидается, будут направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения. Документ затрагивает исключительно бывших военных, которые довольствуются страховой пенсией. В свою очередь Пенсии бывшим военнослужащим, которые не получают помимо военной пенсии никакую страховую доплату, сокращаться не будут.В начале марта на совещании у президента России подробно рассматривалась ситуация с пенсиями военных пенсионеров. В начале 2012 года был принят указ, согласно которому пенсия бывшему сотруднику любой силовой структуры ежегодно увеличивается на 2%. К этим показателям также добавляется "элемент инфляции". Процент инфляции за 2015 год составил 16,7%. По таким расчетам военная пенсия в 2016 году должна быть увеличена почти в 2 раза. Однако на практике все произошло в куда меньших пропорциях.Повышение страховой пенсии, которые еще недавно назывались трудовой или по старости, в России традиционно проходит с 1 февраля. По пенсионному законодательству, повышение пенсий происходит на размер, соответствующий уровню инфляции прошлого года. Эти льготы поддерживают стабильный уровень жизни пенсионеров, не давая им обеднеть окончательно.На сколько повысят пенсии с 1 февраля 2017 года? Этот вопрос сегодня волнует многих пенсионеров в России. Особенно после того, как в прошлом году повышение пенсии прошло не на уровень инфляции, а всего на 4 процента.Прибавка к пенсии в 2017 году в России должна быть именно на уровень инфляции. Во всяком случае, так пока обещает Правительство РФ. По прогнозам, инфляция в 2016 году составит 5,5 - 6 процентов. Путин спрогнозировал цифру 5,7%. Значит примерно на эту величину и будет проведено повышение пенсий с февраля 2017 года. Но это касается исключительно неработающих пенсионеров.Летом 2016 года власти обещали второй этап индексации страховых пенсий по старости в России. Но потом стало известно, то обещанной второй индексации страховых пенсий по старости в России в 2016 году не будет. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доиндексация пенсии в этом году будет заменена единовременной выплатой.Доплату в 5 тысяч рублей пенсионеры должны получить в январе 2017 года. Причем прибавку в 5 тысяч рублей получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. Разносить доплату к пенсии в 5000 рублей почтальоны будут по особому графику. Кому-то принесут вместе с январской пенсией, кому-то отдельно. Но в любом случае, правительство требует, чтобы доплату в 5000 рублей пенсионеры получили именно в январе.Уже известно, что с первого апреля 2017 года подрастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Если вспомнить год текущий, то с 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные проиндексированы на 4 процента. Предстоящее повышение социальной пенсии будет распространялось как на работающих, так и на неработающим пожилых людей.Что касается размера повышения с апреля следующего года, то он будет напрямую зависеть от роста величины прожиточного минимума пенсионера за 2016 года. Вероятнее всего, речь можно будет вести о шести процентах. Однако точную цифру власти назовут в начале следующего года, когда проанализируют итоги экономического плана за 2016 год.По сложившейся недавно традиции, перерасчет пенсии работающим пенсионерам происходит 1 августа. В феврале 2017 года работающим пенсионерам отказали в повышении страховой пенсии. Однако в августе следующего года определенный перерасчет все-таки состоится, поэтому данной прослойке населения можно рассчитывать на небольшую прибавку.Из уточненных сведений следует, что пенсионерам, которые официально трудились в 2016 году, в августе наступающего года будет произведено повышение страховых пенсий в рамках беззавявительного характера, а опираться оно будет на начисленные за текущий год пенсионные баллы. Однако в этом аспекте нужно сделать уточнение, что, судя по всему, как и в прошлом году, учтена будет не вся заработная плата работающих пенсионеров. Например, в предыдущем году прибавка в августе в денежном эквиваленте составила не более трех пенсионных баллов, то есть примерно 200 рублей. Сколько пенсионных баллов учтут в 2017 году, пока никто не называл.Следите за публикациями на сайте N4k.Ru, который в ближайшее время представит дополнительную информацию о том, что ждет пенсионеров в 2017 году, как работающих, так и неработающих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165036-news.html