В чем встречать и что готовить на Новый год 2017: что должно быть на праздничном столе в год Петуха 2017

До наступления Нового года остаются считанные дни. Однако многие до сих пор живо интересуются вопросами, связанными с организацией праздника. В частности, крайне актуальными остаются темы о новогоднем столе, а также вариантах одежды на этот зимний праздник.Как оказывается, в этот судьбоносный день, 31 декабря, что находится на границе двух годов, любая мелочь может повлиять на наступающий год. Вот например, даже такая неудача, как разбитая в спешке елочная игрушка, может принести вам богатство в Новом году - если крупные осколки, то один большой куш, а если мелкие, то много мелких доходов.Также популярно самим привлекать богатство в наступающем году. Для этого нужно купить новый веник и повязать его красной лентой. В новогоднюю ночь его нужно поставить в угол ручкой вниз - даже если примета не сработает, новый веник все равно не помешает вам.А вот другие приметы известны многим - перед Новым годом лучше отдать все долги и самому не давать деньги в долг. А перед боем курантов можно положить в карман купюру, желательно крупную, и затем в течении года хранить ее, не разменивать. Это принесет вам постоянную прибыль. А еще одна примета советует зажать под бой курантов в ладони мелкую желтую монету, причем, чем меньше номинал, тем лучше.Астрологи отмечают, что в эту ночь стоит одеть яркую и даже броскую одежду. Не стоит забывать и об украшениях, которые должны быть того же оттенка. Мужчинам можно одеть красный галстук или бабочку.Девушки должны выглядеть ярко и неординарно. Макияж можно сделать таким же экстравагантным, как и платье. Красная помада как раз будет самый раз. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота (либо под золото), жемчуга (в том числе и искусственного).Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде. Но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать 2017 год в домашней одежде или в своем каждодневном образе, будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного Огненного Петуха.На новогоднем столе не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, курятина. Лучше приготовить к Новому году, что-нибудь, из баранины, говядины или же свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе - также не рекомендуется.По мнению символа 2017 года Огненного Петуха, на праздничном столе должны присутствовать овощи во всех возможных проявлениях: салаты, гарниры, свежие нарезки. Про фрукты также не стоит забывать. И чем их будет больше, тем более аппетитным станет ваш стол. Огненный Петух не любит тяжелую кухню. Не усердствуйте с жареным и очень соленым, с крепким алкоголем.Весьма интересным блюдом для новогоднего стола 2017 станут суши. Для того чтобы их приготовить - не потребуется мясо, что обязательно придется по вкусу Огненному Петуху. Также он однозначно одобрит рыбные блюда и рис, являющейся основной азиатской кухни. Замечательным вариантом для новогоднего стола 2017 станут праздничные новогодние блюда из креветок или иных морепродуктов. С ними идеально сочетаются овощные запеканки, рагу, свежие овощи.Из блюд русской кухни, в праздничное меню, можно включить запеченную или заливную рыбу. Если вы желаете побаловать домашних классическим для праздничных столов блюдом "Селедка под шубой", то рекомендуется использовать вместо покупного майонеза домашний, который можно приготовить к Новому 2017 году - самостоятельно. Делается он очень просто, зато на порядок полезнее своих магазинных аналогов. Чтобы сделать классическое блюдо чуть оригинальнее, можно подойти к его приготовлению творчески: придать салату форму рулета, новогодней елки или выложить порционным образом на отдельные тарелочки, украсив зеленью.

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