В Китае запустили движение транспорта по наивысшему в мире навесному мосту

В Китае сегодня началось движение транспорта по наивысшему висячему мосту в мире Бэйпаньцзян. Высота, на которой сооружен мост, составляет 565 метров, его строительством специалисты занимались около трёх лет, он был закончен в начале сентябре.
На сегодняшний день Бэйпаньцзян, построенный в одноимённой долине, назван рекордсменом среди 10 висячих конструкций Поднебесной. Длина навесного моста 1341 метр, его строительство обошлось властям в 150 миллионов долларов. Бэйпаньцзян входит в скоростную трассу Ханчжоу-Жуйли, находящихся в провинциях Чжэцязн и Юньнань. Семь из десяти наивысших навесных мостов Поднебесной располагаются в провинции Гуйчжоу с горной местностью и не исчисляемым количеством ущелий. Висячие мосты популярны и в других странах, среди которых Япония, Корея, Турция и Дания.
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