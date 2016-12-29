В Китае запустили движение транспорта по наивысшему в мире навесному мосту

На сегодняшний день Бэйпаньцзян, построенный в одноимённой долине, назван рекордсменом среди 10 висячих конструкций Поднебесной. Длина навесного моста 1341 метр, его строительство обошлось властям в 150 миллионов долларов.Бэйпаньцзян входит в скоростную трассу Ханчжоу-Жуйли, находящихся в провинциях Чжэцязн и Юньнань. Семь из десяти наивысших навесных мостов Поднебесной располагаются в провинции Гуйчжоу с горной местностью и не исчисляемым количеством ущелий. Висячие мосты популярны и в других странах, среди которых Япония, Корея, Турция и Дания.

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