Известный украинский ученый получил паспорт РФ

В правительстве России торжественно получили российские паспорта известный украинский ученый Гашененко Игорь Николаевич и его супруга Людмила. Ученые теперь будут работать в системе отечественного ОПК.
Доктор физико-математических наук Гашененко и его супруга получили документы после обращения руководства коллегии ВПК РФ в правительство России. В письме говорилось, что с 2016 года ученый работает на заводе, который в числе других входит в холдинг «Высокоточные комплексы». Украинский ученый Гашененко реформировал предприятие в кратчайшие сроки и сумел возглавить центральные направления научных конструкторских работ по разработке навигационных систем.
Паспорта граждан России вручались украинскому ученому и его жене в торжественной обстановке вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рогозиным.
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