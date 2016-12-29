Известный украинский ученый получил паспорт РФ

Доктор физико-математических наук Гашененко и его супруга получили документы после обращения руководства коллегии ВПК РФ в правительство России. В письме говорилось, что с 2016 года ученый работает на заводе, который в числе других входит в холдинг «Высокоточные комплексы».Украинский ученый Гашененко реформировал предприятие в кратчайшие сроки и сумел возглавить центральные направления научных конструкторских работ по разработке навигационных систем.Паспорта граждан России вручались украинскому ученому и его жене в торжественной обстановке вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Олеговичем Рогозиным.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164986-news.html