Интехбанк последние новости: названы банки, куда клиенты организации могут обратиться с вопросом оплаты кредитов

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19 декабря текущего года «Интехбанк» сообщил о временном приостановлении обслуживания своих клиентов. Данную новость сообщил портал Банковское обозрение. Кредитная организация заявила, что данное решение было принято по техническим причинам, которые в скором времени будут устранены.Также стало известно, что из-за кризиса в банковской сфере в Республике Татарстан, данный банк был вынужден приостановить расчетно-кассовое обслуживание в территориальных подразделениях. Это будет продолжаться пока ситуация не стабилизируется. По этой причине банк РФ принял решение отключить организацию от БЭСП. Необходимо уточнить, что подобные действия в большинстве случаях говорят о скором отзыве лицензии. Но данную информацию «Интехбанк» отвергает.«Интехбанк» назвал банки, в которые их клиенты могут обратиться за получением информации об оплате кредитов. К таким организациям относится АО «Банк Советский», ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент-1» и «Ипотечный агент «Интех». Пресс-служба кредитной организации опубликовала номера телефонов, куда также могут обращаться клиенты с тем же вопросом: 22-117-77, 22-117-65, 8-800-1000-221.Напомним, банк на сегодняшний день не обслуживает пластиковые карты, не выдает наличные средства при досрочном снятии вкладов до 10000 рублей в сутки.

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